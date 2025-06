¡Ö´é¤Î¥µ¥¤¥ó¡×¤ÇÉÔÄ´¤ò¸«È´¤­ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¿©ºà¤Ç¡È¥­¥ì¥¤¡É¤ò³ð¤¨¤ë¡ª¡Ø½é¿´¼Ô¤â¥×¥í¤â»È¤¨¤ë ¥­¥ì¥¤ÌôÁ·»öÅµ¡ÙÁúºê¤Ò¤í¤ßÃø

星野書房は、『初心者もプロも使える キレイ薬膳事典』を2025年6月24日に全国の書店にて発売します。

『初心者もプロも使える キレイ薬膳事典』霜崎ひろみ著

著者 : 霜崎ひろみ(しもざき・ひろみ)

定価 : 2,145円(税込)

発売日 : 2025年6月11日

発行 : 星野書房

発売 : サンクチュアリ出版

ページ数: 288ページ

この書は顔に出るサインで不調の箇所と、あなたにピッタリの食材がわかり、スーパーで買える食材で誰でも簡単に取り入れられる「キレイ薬膳」というメソッドを紹介している本です。

ハードルが高いと思われている薬膳をより身近に感じてもらえるよう、ページをめくるのがワクワクして楽しくなるように、全ページフルカラーでかわいらしく、わかりやすくなるように作成しています。

<特徴>

女性特有の不調、月経前症候群(PMS)や更年期症状などは、社会全体で年間3.4兆円もの経済損失が生じているという試算があります(「女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について」令和6年2月 経済産業省 ヘルスケア産業課)。

東洋医学の知恵、とくに「望診(ぼうしん)」(目で見える情報から、からだのなかの状態や食の傾向を知ること)の概念を取り入れ、自身の顔に現れるシミ、くすみ、吹き出物といったサインから、体のどこに不調があるのかを読み解き、その不調を改善するためにあなたにぴったりの食材が何かを教えてくれる一冊です。

薬膳をテーマにしたTVドラマが注目されていましたが、薬膳の奥深い世界に多くの女性が魅了されています。

ただ、「薬膳」と聞くとハードルが高いと感じる方も多いかもしれませんが、本書が提案するメソッドは、特別な知識や技術は一切不要。

日々の買い物で手軽に手に入るスーパーの食材を中心に構成されており、誰でも今日から簡単に生活に取り入れることが可能です。

また、薬膳初心者の方でもページをめくるのがワクワクして楽しくなるように、全ページをフルカラーでかわいらしくデザインしました。

写真とイラストで視覚的にもわかりやすく、楽しく「キレイ薬膳」の世界を知ることができます。

薬膳の知識を深めたいプロの方にとっても、新しい視点や実践的なヒントが得られる一冊。

【著者紹介】

著者:霜崎ひろみ(しもざき・ひろみ)

自身の子宮頸がんをきっかけに、東洋医学や自然療法、薬膳、マクロビオティックなどの各資格を取得。

顔を見てその人の体調を診断できる「望診法」に心惹かれ、さらに学びを深める。

その後、望診法・東洋医学、薬膳の講師・食事カウンセリングに15年以上携わり、女性のための食べるケア「フェミニン望診(R)」を創設。

スーパーマーケットの食材で錆びないからだをつくるオリジナルメソッドは、子どもから80歳を超える年配者まで、幅広い年代の方から好評を博している。

2023年には、「心もからだも健康で美しく、いくつになっても自信を持って夢にチャレンジできる人があふれる社会を創りたい」という想いから、日本望診ヘルスケア協会(R)を立ち上げ、多くの講師とともに、日本や海外に向けて「キレイ薬膳」を広めている。

著書に『35歳からの女性の元気とキレイを叶える食べるケア』、『国際薬膳師が教えるスーパーの食材を食べて腸スッキリ』(BLA出版)がある。

【目次】

序章 「キレイ薬膳」で心もからだもキレイになろう

・からだに合うものは一人ひとり違う!

・体質的に合わない可能性があるのはこんな人 など

第1章 不調は顔にあらわれる

・「望診」は東洋医学の4つの診断方法のひとつ

・顔を見るとからだの状態がわかる など

第2章 「キレイ薬膳」は誰でも取り入れられる

・いつでも、どこでも、誰でも、簡単にできるキレイ薬膳

・キレイ薬膳でからだに合ったケアを見つけよう など

第3章 冷えや貧血におすすめの「キレイ薬膳」

・冷え性はどうして起こるの?

・貧血も「食べるケア」で軽減できますか? など

第4章 大人女性におすすめの「キレイ薬膳」

・更年期はどうして起こるのか?

・「女性のからだは7の倍数で変化する」ってどういうこと? など

第5章 慢性的なお悩みにおすすめの「キレイ薬膳」

・便秘が起こる理由を知りたい!

・下痢の症状をやわらげるにはどうしたらいい? など

終章 日々をごきげんに過ごすために

・花粉症を「食べるケア」で軽減したい!

・梅雨のだるさや不調はどうして起こるの? など

