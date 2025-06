¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡ªAMDIA¡ØICEBERG mini¡Ù

AMDIAは次世代型シーシャ『ICEBERG mini』を販売中です。

AMDIA『ICEBERG mini』

種類 : 全6種(国産フレーバー)

価格 : メーカー希望小売価格(参考税込:1,100円)

吸引回数: 約400回

製造 : 日本国内

<販売先>

・楽天市場など

AMDIAは次世代型シーシャ『ICEBERG mini』を販売中!

この注目をさらに広げるべく、2025年6月22日(日)より、ユーザー参加型の「フレーバー総選挙2025」と、楽天での初回限定1円モニターセールという2つのキャンペーンを同時展開します。

体験を起点に“推し”選び、実際に無料で届くという仕組みは、20代のZ世代が実践する「推し活」や「共感消費」にもマッチした新しい販促スタイルです。

【フレーバー総選挙2025 概要】

投票=無料プレゼント!“推し”を選ぶだけのシンプル参加

期間 : 2025年6月22日(日)〜8月31日(日)

内容 : 投票したフレーバーを無料でプレゼント(1人1回まで)

対象フレーバー: 全6種(クールピーチ、アイスコーラ、シークワサーレモン、

スポーツドリンク、スーパーメンソール、タバコミント)

投票ページ : https://www.beyondvape.jp/lp/29/

特典(1) : 投票フレーバーを無料プレゼント!

特典(2) : 人気上位のフレーバーは特別価格での販売予定!

■ICEBERG miniとは

・ノンニコチン・ノンタール、水蒸気タイプで周囲にもやさしい

・吸引回数約400回/メンテナンス不要

・日本国内製造の国産フレーバー

・クリーンでスタイリッシュな“次世代シーシャ”

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post クリーンでスタイリッシュ!AMDIA『ICEBERG mini』 appeared first on Dtimes.