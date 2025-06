ºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿ ¼¡À¤Âå²¾ÁÛÄÌ²ß¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î³«È¯¤òÈ¯É½¡ªFinanceTech

FinanceTechは、今回次世代仮想通貨プラットフォームの開発プロジェクトに開発パートナーとして参画します。

FinanceTechは、今回次世代仮想通貨プラットフォームの開発プロジェクトに開発パートナーとして参画。

このプロジェクトでは、「 https://bikkore.jp/ 」ドメインを活用し、同社が培ってきたFX・仮想通貨分野での豊富な経験と最新のブロックチェーン技術を組み合わせた革新的な暗号資産サービスの開発を担当します。

(予定のサービス名:ビッコレクション)

【プロジェクト概要】

同社は本プロジェクトにおいて、システム開発の重要な一翼を担い、特にユーザーインターフェース設計、セキュリティ機能の実装、および取引システムの最適化を中心とした開発業務を担当します。

これまで同社が手がけてきたFXツール開発やFX・仮想通貨メディア運営で蓄積したノウハウを活かし、従来の仮想通貨サービスにおける課題である操作性の複雑さ、セキュリティ面での不安、取引速度の遅延などを解決し、初心者から上級者まで幅広いユーザーが安心して利用できるプラットフォームの構築を目指します。

【開発における同社の役割】

技術基盤の構築 :独自開発のFXツールで培った技術力を活用したシステム基盤の設計・開発

セキュリティ強化:金融サービス提供で培った安全性重視のセキュリティ機能実装

UI/UX最適化 :メディア運営での知見を活かした直感的で使いやすいインターフェース開発

市場分析機能 :専門家インタビューや市場分析の実績を活かしたリアルタイム分析機能の構築

【活用ドメインについて】

このプロジェクトでは「 https://bikkore.jp/ 」ドメインを戦略的に活用し、既存のドメイン価値を最大限に生かしたサービス展開を行います。

これにより、開発期間の短縮とマーケティング効果の向上を図ります。

