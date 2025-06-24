¥È¥Ë¥»¥ó¿·CM¡¡Ä¹ÌîÇî¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±³Ê¹¥¤Ä¤±¤¿¡×ºäËÜ¾»¹Ô¡¢°æ¥Î¸¶²÷É§¤â¥ª¡¼¥é¤¬¡Ö½Ð¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡20th¡¡Century¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥¹¥ô¥§¥ó¥½¥ó¡×¿·CMÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î3¿Í¤¬Æ²¡¹¤È¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¯¥·¡¼¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¿·CM¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êÄ¹ÌîÇî¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Âç¿Í¤ÎÃËÀÁü¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤âÉáÃÊ¤½¤ó¤Ê¤Ë¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê³Ê¹¥¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤òÏÃ¤·¤¿¡£ÅÐÃÅÁ°¤ËÎ®¤ì¤¿CM¤òÂÔµ¡Ãæ¤Ë¸«¤¿°æ¥Î¸¶²÷É§¤Ï¡Ö³Ê¹¥ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³Ê¹¥¤Ä¤±¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¼«Á³¤È½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡È¥ª¡¼¥é¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¸ì¤ê¡¢ºäËÜ¾»¹Ô¤â¡Ö¡Ê¥ª¡¼¥é¤¬¡Ë½Ð¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£°æ¥Î¸¶¤Ï¡Ö½Ð¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡×¤È¾È¤ì¤¿¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Êâ¤¤¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¡£°æ¥Î¸¶¤Ï¡ÖºÇ¶á¤ÏËÜÅö¤Ë¥É¥é¥Þ¤È¤«¤Ç¤â¤è¤¯»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï½Ö¤¡£¡Ê¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ËËÜÅö¤æ¤Ã¤¯¤ê½Ö¤¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¡ÊÌÜ¤¬¡Ë³«¤¤¤¿»þ¤³¤ì¤¬¤â¤¦ËÜÅö¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢½Ö¤¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È»£±Æ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É·ë¹½Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ç¡¢É÷¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÌÜ¤ò³«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¤½¤Î´¶³Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â»£±Æ¡£ºäËÜ¤Ï¡Ö²»³Ú¤ò³Ý¤±¤Ê¤¬¤é¥é¥Ã¥×Ä´¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¤¹¤®¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£