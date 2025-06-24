É¹²Ï´ü¤ÎÀ¤³¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¡ª¥¢¥È¥ì¾åÌî¡¡ÆÃÊÌÅ¸¡ÖÉ¹²Ï´üÅ¸ ¡Á¿ÍÎà¤¬¸«¤¿4ËüÇ¯Á°¤ÎÀ¤³¦¡Á¡×¥³¥é¥Ü´ë²è
¥¢¥È¥ì¾åÌî¤Ç¤Ï¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤Ë¤Æ¡¢7·î12Æü(ÅÚ)¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ëÆÃÊÌÅ¸¡ÖÉ¹²Ï´üÅ¸ ¡Á¿ÍÎà¤¬¸«¤¿4ËüÇ¯Á°¤ÎÀ¤³¦¡Á¡×¤È¥³¥é¥Ü´ë²è¤ò¡¢2025Ç¯7·î1Æü(²Ð)¡Á8·î31Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¡¢¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥È¥ì¾åÌî¡¡ÆÃÊÌÅ¸¡ÖÉ¹²Ï´üÅ¸ ¡Á¿ÍÎà¤¬¸«¤¿4ËüÇ¯Á°¤ÎÀ¤³¦¡Á¡×¥³¥é¥Ü´ë²è
¡Ò²ñ´ü¡Ó¡¡¡¡¡¡ 2025Ç¯7·î12Æü(ÅÚ)¡Á10·î13Æü(·î¡¦½Ë)
¡ÒµÙ´ÛÆü¡Ó¡¡¡¡ 7·î14Æü(·î)¡¢9·î1Æü(·î)¡¢8Æü(·î)¡¢16Æü(²Ð)¡¢22Æü(·î)¡¢29Æü(·î)
¢¨²ñ´ü¡¦µÙ´ÛÆüÅù¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡Ò³«´Û»þ´Ö¡Ó¡¡ 9:00¡Á17:00(Æþ¾ì¤Ï16:30¤Þ¤Ç)
¢¨8·î8Æü(¶â)¡Á8·î17Æü(Æü)¤ª¤è¤Ó
10·î10Æü(¶â)¡Á10·î13Æü(·î¡¦½Ë)¤Ï
19:00ÊÄ´Û(Æþ¾ì¤Ï18:30¤Þ¤Ç)¡£
¢¨¾ïÀßÅ¸¼¨¤Ï8·î9Æü(ÅÚ)¡Á8·î15Æü(¶â)¤Ï18:00¤Þ¤Ç¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Î´ü´Ö¡¢¾ïÀßÅ¸¼¨¤Ï17:00¤Þ¤Ç
(Æþ¾ì¤Ï³ÆÊÄ´Û»þ´Ö¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç)
¡Ò²ñ¾ì¡Ó¡¡¡¡¡¡ ¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û(Åìµþ¡¦¾åÌî¸ø±à)
¥¢¥È¥ì¾åÌî¤Ç¤Ï¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤Ë¤Æ¡¢7·î12Æü(ÅÚ)¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ëÆÃÊÌÅ¸¡ÖÉ¹²Ï´üÅ¸ ¡Á¿ÍÎà¤¬¸«¤¿4ËüÇ¯Á°¤ÎÀ¤³¦¡Á¡×¤È¥³¥é¥Ü´ë²è¤ò¡¢2025Ç¯7·î1Æü(²Ð)¡Á8·î31Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¡¢¼Â»Ü¡£
É¹²Ï´ü¤ÎÀ¤³¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÅ¸³«¤ä¡¢¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ÎÇÛÉÛ¡¢¥¢¥È¥ì¾åÌî¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¡Ö¥¢¥È¥Ñ¥ó¡õ¥¢¥È¥Ñ¥ó¤ÎÈà½÷¡×¤¬¥Þ¥ó¥â¥¹¤ËÊÑ¿È¡ª
(¢¨)¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¹â¡×¤¬Àµ¼°É½µ
(1) ¡ÖÉ¹²Ï´üÅ¸¡ß¥¢¥È¥ì¾åÌî¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¥¢¥È¥ì¾åÌî¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¡Ö¥¢¥È¥Ñ¥ó¡õ¥¢¥È¥Ñ¥ó¤ÎÈà½÷¡×¤¬É¹²Ï´ü¤ÎÆ°Êª¡¦¥Þ¥ó¥â¥¹¤ËÊÑ¿È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï´ÛÆâÁõ¾þ¤äÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
(2) ¡ÖÉ¹²Ï´üÅ¸¡ß¥¢¥È¥ì¾åÌî¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÈÎÇä
¥¢¥È¥ì¾åÌî¤ÎÂÐ¾Ý¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥«¥Õ¥§¤Ë¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£GRILL1930 ¤Ä¤Ð¤á¥°¥ê¥ë(EAST 2F)
É¹²Ï´üÅ¸¥³¥é¥Ü¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥°¥¹¥Æ¡¼¥
¡ÖÉ¹²Ï´üÅ¸¥³¥é¥Ü¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥°¥¹¥Æ¡¼¥¡×Ã±ÉÊ¡§1,353±ß(ÀÇ¹þ)
¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥°¥¹¥Æ¡¼¥¤ËÉ¹²Ï´ü¤ÎÀã¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¼«²ÈÀ½¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¡¢Ç®¡¹¤ÎÌøÀîÆé¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥¢¥È¥ì¾åÌîÅ¹¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§(EAST 1F)
Ice Age Margarita¡¦Glacier Fizz
¡ÖIce Age Margarita¡Ò¥¢¥¤¥¹ ¥¨¥¤¥¸ ¥Þ¥ë¥¬¥ê¡¼¥¿¡Ó¡×
(¼Ì¿¿±¦¡¦¥¢¥ë¥³¡¼¥ë)1,580±ß(ÀÇ¹þ)
½ë¤¤²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢¥¥ê¥Ã¤ÈÁÖ²÷¤Ê¥Æ¥¡¼¥é¥Ù¡¼¥¹¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¡£
Åà¤Æ¤Ä¤¯É¹²Ï´ü¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÎÃ¤·¤¤°ìÇÕ¡£
¡ÖGlacier Fizz¡Ò¥°¥ì¥¤¥·¥ã¡¼ ¥Õ¥£¥º¡Ó¡×
(¼Ì¿¿º¸¡¦¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë)1,280±ß(ÀÇ¹þ)
ÆÃÀ½¥Ö¥ë¡¼¥ì¥â¥Í¡¼¥É¤Ë¡¢É¹²Ï¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥ì¥â¥ó¥¢¥¤¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â¥¯¡¼¥ë¤Ê¡¢Ãº»À¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¡£
¢£µþ¶¶ ÀéÉ¥²°(WEST 1F)
É¹²Ï¤Î²Ì¼Â±à¡ÁGlacial Fruit Garden¡Á
¡ÖÉ¹²Ï¤Î²Ì¼Â±à¡ÁGlacial Fruit Garden¡Á¡×2,750±ß(ÀÇ¹þ)
ÍÚ¤«ÀÎ¤ÎÉ¹²Ï´ü»þÂå¤òÎä¤¿¤¤¤«¤É¹¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥é¥¹¤ÎÄì¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¼¥ê¡¼¤ÏÂçÃÏ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£
¤½¤Î¾å¤Î¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÏÉ¹¤ÎÃæ¤«¤é²Ì¼Â¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤òÉ½¸½¡£
¥Þ¥ó¥´¡¼¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤â¡£
¢£¥¢¥ó¥Ç¥ë¥»¥ó(WEST 1F)
¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å
¡Ö¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡×346±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Àã»³¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤ò³Ú¤·¤à¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¡£
¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤Ë¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¾Æ¤¾å¤²¡¢¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¹Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(3) ¡ÖÉ¹²Ï´üÅ¸¡ß¥¢¥È¥ì¾åÌî¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡ÖÉ¹²Ï´üÅ¸¡ß¥¢¥È¥ì¾åÌî¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃíÊ¸¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ø¡¢¡ÖÉ¹²Ï´üÅ¸¡ß¥¢¥È¥ì¾åÌî¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇÛÉÛ´ü´Ö¡Û2025Ç¯7·î1Æü(²Ð)¡Á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1Ëç¸Â¤ê¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ã¥¢¥È¥ì¾åÌî¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þ¡¼¡Ö¥¢¥È¥Ñ¥ó¡õ¥¢¥È¥Ñ¥ó¤ÎÈà½÷¡×¤È¤Ï¡©¢ä
¥¢¥È¥Ñ¥ó
¥¢¥È¥Ñ¥ó¤ÎÈà½÷
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post É¹²Ï´ü¤ÎÀ¤³¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¡ª¥¢¥È¥ì¾åÌî¡¡ÆÃÊÌÅ¸¡ÖÉ¹²Ï´üÅ¸ ¡Á¿ÍÎà¤¬¸«¤¿4ËüÇ¯Á°¤ÎÀ¤³¦¡Á¡×¥³¥é¥Ü´ë²è appeared first on Dtimes.