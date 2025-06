É¹²Ï´ü¤ÎÀ¤³¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¡ª¥¢¥È¥ì¾åÌî¡¡ÆÃÊÌÅ¸¡ÖÉ¹²Ï´üÅ¸ ¡Á¿ÍÎà¤¬¸«¤¿4ËüÇ¯Á°¤ÎÀ¤³¦¡Á¡×¥³¥é¥Ü´ë²è

アトレ上野では国立科学博物館にて、7月12日(土)より開催する特別展「氷河期展 〜人類が見た4万年前の世界〜」とコラボ企画を、2025年7月1日(火)〜8月31日(日)の期間、実施します。

アトレ上野 特別展「氷河期展 〜人類が見た4万年前の世界〜」コラボ企画

〈会期〉 2025年7月12日(土)〜10月13日(月・祝)

〈休館日〉 7月14日(月)、9月1日(月)、8日(月)、16日(火)、22日(月)、29日(月)

※会期・休館日等は変更になる場合があります

〈開館時間〉 9:00〜17:00(入場は16:30まで)

※8月8日(金)〜8月17日(日)および

10月10日(金)〜10月13日(月・祝)は

19:00閉館(入場は18:30まで)。

※常設展示は8月9日(土)〜8月15日(金)は18:00まで。

それ以外の期間、常設展示は17:00まで

(入場は各閉館時間の30分前まで)

〈会場〉 国立科学博物館(東京・上野公園)

アトレ上野では国立科学博物館にて、7月12日(土)より開催する特別展「氷河期展 〜人類が見た4万年前の世界〜」とコラボ企画を、2025年7月1日(火)〜8月31日(日)の期間、実施。

氷河期の世界をテーマにしたコラボメニューの展開や、限定ノベルティの配布、アトレ上野公式インスタグラマー「アトパン&アトパンの彼女」がマンモスに変身!

(※)「高」は「はしご高」が正式表記

(1) 「氷河期展×アトレ上野」オリジナルビジュアル

アトレ上野公式インスタグラマー「アトパン&アトパンの彼女」が氷河期の動物・マンモスに変身します。

このビジュアルは館内装飾や特設サイトにて、見ることができます。

(2) 「氷河期展×アトレ上野」スペシャルコラボメニューの販売

アトレ上野の対象レストラン・カフェにて、コラボメニューを展開します。

■GRILL1930 つばめグリル(EAST 2F)

氷河期展コラボハンブルグステーキ

「氷河期展コラボハンブルグステーキ」単品:1,353円(税込)

焼きたてのハンブルグステーキに氷河期の雪をイメージした自家製チーズソースをかけ、熱々の柳川鍋で提供するアトレ上野店限定メニューです。

■ハードロックカフェ(EAST 1F)

Ice Age Margarita・Glacier Fizz

「Ice Age Margarita〈アイス エイジ マルガリータ〉」

(写真右・アルコール)1,580円(税込)

暑い夏にぴったりの、キリッと爽快なテキーラベースのカクテル。

凍てつく氷河期をイメージした、見た目にも涼しい一杯。

「Glacier Fizz〈グレイシャー フィズ〉」

(写真左・ノンアルコール)1,280円(税込)

特製ブルーレモネードに、氷河を思わせるクラッシュレモンアイスをトッピング。

見た目も味もクールな、炭酸ノンアルコールカクテル。

■京橋 千疋屋(WEST 1F)

氷河の果実園〜Glacial Fruit Garden〜

「氷河の果実園〜Glacial Fruit Garden〜」2,750円(税込)

遥か昔の氷河期時代を冷たいかき氷で表現しました。

ガラスの底のフルーツゼリーは大地をイメージ。

その上のミルクアイスとフルーツは氷の中から果実を発掘するシーンを表現。

マンゴーパッションソースをかけ甘酸っぱいアクセントも。

■アンデルセン(WEST 1F)

シュークリームデニッシュ

「シュークリームデニッシュ」346円(税込)

雪山を彷彿とさせるデニッシュ生地を楽しむシュークリームデニッシュ。

デニッシュ生地にシュー生地を重ねて焼き上げ、カスタードクリームとホイップクリームを合わせたクリームを絞りました。

(3) 「氷河期展×アトレ上野」ステッカープレゼント

オリジナルステッカー

「氷河期展×アトレ上野」スペシャルコラボメニューを注文されたお客様へ、「氷河期展×アトレ上野」ステッカーがプレゼントされます。

【配布期間】2025年7月1日(火)〜なくなり次第終了

※お一人様1枚限りのお渡しとなります。

≪アトレ上野公式インスタグラマー「アトパン&アトパンの彼女」とは?≫

アトパン

アトパンの彼女

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 氷河期の世界をテーマにしたコラボメニュー!アトレ上野 特別展「氷河期展 〜人類が見た4万年前の世界〜」コラボ企画 appeared first on Dtimes.