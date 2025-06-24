¡Ö²¿¤«¤¹¤ë¤è¤Í¡×°¤Éôµð¿Í¡¡ÃíÌÜ¤ÎÀµÊá¼êÁè¤¤¡¡µå³¦OB¤âÃåÌÜ¤¹¤ë”Âè4Êá¼ê”¤ÎÂ¸ºß´¶¡¡º£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤â¥Þ¡¼¥¯
¾®ÎÓ¤Ïº£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext
¡¡µð¿Í¤ÎÀµÊá¼êÁè¤¤¤¬ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«Ëë¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éFA¤Ç°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¹ÃÈåÂóÌé¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤âÃå¤±¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö10¡×¤òÂ÷¤·¡¢»ÊÎáÅã¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡Ú¸òÎ®Àï²òÀâ¡ÛSB¤¬¸òÎ®ÀïÍ¥¾¡¡ªºå¿ÀÂçÃÝ¤¬12µåÃÄ¤«¤é¾¡¤ÁÀ±¡ªµð¿Í¾®ÎÓ¤ÎÂ¸ºß¤ÇÊá¼êÁè¤¤²á·ã²½¡©ÃæÆü»³ËÜ¤ÎÁöÎÝ¡Ö¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Î´Å¤µ¡Ä¡×DeNAÅû¹á¤¬¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¥ä¥¯¥ë¥ÈÃæÂ¼Í¥ÅÍ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê¤Ï³«ËëÄ¾¸å¤ÏÂÇ·â¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊá¼êµ¯ÍÑ¤¬ÌÜÎ©¤Á»Ï¤á¤¿¡£
¡¡
¡¡¤Þ¤º¤Ïºòµ¨¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë88»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·»Ï¤á¤¿´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡£º£·î8Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤ÏÁ´5ÆÀÅÀ¤ò¤¿¤¿¤¤À¤¹Âç³èÌö¡¢8²óÆó»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤Ë¼«¿È½é¤ÎËþÎÝÃÆ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¸µ¡¹¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖÂÇ¤Æ¤ëÊá¼ê¡×¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Õ¥¡¡¼¥àÄ´À°¤ò·Ð¤Æ¡¢1·³¹çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç¾ëÂî»°¤â19Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¢ËÌ»³ÏË´ð¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬9²ó°ì»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤È¹¶¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¥Þ¡¼¥¯¤È°ÕÃÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÁ°½µ¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï20Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡¢ÀÖÀ±Í¥»Ö¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¾®ÎÓÀ¿»Ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê¤Ï1¡Ý1¤Ç·Þ¤¨¤¿6²óÆó»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡£À¾Éð¤Î¹äÏÓ¡¢¹â¶¶¸÷À®¤Î³°³ÑÄã¤á131¥¥í¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢Í··â¤ÎÆ¬¤ò¤³¤¨¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥Ò¥Ã¥È¤Ç¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ç¤â7²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡¢Áê¼êÂÇ¼Ô¤Î¥Ð¥ó¥È¶õ¿¶¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈô¤Ó½Ð¤·¤¿ÆóÎÝÁö¼Ô¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÆóÎÝ¤ØÁ÷µå¤È¶¯¸ª¤òÈäÏª¡¢Èô¤Ó½Ð¤·¤¿2ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤Ï¤µ¤à·Á¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢3ÎÝ¾å¤Ç¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡ÊµÏ¿¤ÏÅðÎÝ»à¡Ë¡£
¡¡º£µ¨½é¥Ò¥Ã¥È¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡¢¶¯¸ª¤â¸«¤»¡¢¹¶¼é¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤ÎÀµÊá¼êÁè¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïµå³¦Æâ¤«¤é¤â¹Í»¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤Ï23Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö¡Ú¸òÎ®Àï²òÀâ¡ÛSB¤¬¸òÎ®ÀïÍ¥¾¡¡ªºå¿ÀÂçÃÝ¤¬12µåÃÄ¤«¤é¾¡¤ÁÀ±¡ªµð¿Í¾®ÎÓ¤ÎÂ¸ºß¤ÇÊá¼êÁè¤¤¤¬²á·ã²½¡©ÃæÆü»³ËÜ¤ÎÁöÎÝ¡Ö¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Î´Å¤µ¡Ä¡×DeNAÅû¹á¤¬¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¥ä¥¯¥ë¥ÈÃæÂ¼Í¥ÅÍ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£³ÆµåÃÄ¤Î¸òÎ®Àï½ªÈ×¤ÎÀï¤¤Êý¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µð¿Í¤Î½µËö¤ÎÀï¤¤¡¢º£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤Ç¡¢¼ã¤±¦ÏÓ¡¢ÀÖÀ±¤ò6²ó1¼ºÅÀ¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î8Ã¥»°¿¶¤È¥ê¡¼¥É¤Ç¤âÆ³¤¤¤¿¾®ÎÓÀ¿»Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¹âÌÚ»á¤â6²ó¤Î¾¡¤Á±Û¤·¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¡Ê¹â¶¶¤Î¡Ë³°¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥Ý¥Æ¥ó¥Ò¥Ã¥È¡×¡Ö²¿¤«¤¹¤ë¤è¤Í¡×¤È¾ï¤Ë¼þ°Ï¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¤Í¾®ÎÓ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡×¤È¹âÌÚ»á¤Ï7²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÆóÎÝÁö¼Ô¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢»É¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤ËÃåÌÜ¡£¥»¥«¥ó¥É¤Ø¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¡Öµ´¸ª¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¾®ÎÓ¤Î¤³¤¦¤¤¤¦È´¤±ÌÜ¤Î¤Ê¤µ¡¡¤µ¤¹¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¤·¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È±ß½ÏÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï¡Ö¥¹¥¬¥³¥Ð¡×¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¾®ÎÓ¤âº£µ¨¤Ï³«Ëë2·³¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÀµÊá¼ê¸õÊä¤Î¹ÃÈå¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢µ¯ÍÑ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨»Ï¤á¤¿¡£20Æü¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¡×¤È½àÈ÷¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÀâ¤¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤âÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¼é¤ê¾¡¤ÄÌîµå¡×¤Ë¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤âÇØÈÖ¹æ22¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]