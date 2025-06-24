J2»³¸ý¡¡»Ö³À´ÆÆÄ²òÇ¤¤ÈÃæ»³¥³¡¼¥Á¾º³Ê¤òÈ¯É½¡¡Ãæ»³»á¤Ï3ÅÙÌÜ¤Î½¢Ç¤¡Ö°ìÀï°ìÀï¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¡×
¡¡J2¤Ç18°Ì¤È¶ì¤·¤à»³¸ý¤Ï24Æü¡¢23ÆüÉÕ¤Ç»Ö³ÀÎÉ´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤ò²òÇ¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¸åÇ¤»Ø´ø´±¤ËÃæ»³¸µµ¤¥³¡¼¥Á¡Ê43¡Ë¤¬¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ»³¿·´ÆÆÄ¤Ï13Ç¯¡¢23Ç¯¤ËÂ³¤¡¢3ÅÙÌÜ¤Î½¢Ç¤¤È¤Ê¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö»Ö³À´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢»ä¼«¿È¤â¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê¤Î»î¹ç¡¢Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢°ìÀï°ìÀï¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡»Ö³À»á¤Ï¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼Àï½Ñ¤âÂ¿ºÌ¡£µ¬Î§¤ÎÃæ¤Ë¼«Í³¤¬¤¢¤ë¡Ö¥·¥ó¥¥ó¥°¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ç½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Þ¤Ç¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·÷Æâ¤È·òÆ®¤·¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤á¤Æ¥Ù¥¹¥È8¤Þ¤Ç¿Ê½Ð¤·¤¿¡£º£µ¨¤â¡Ö¥´¡¼¥ë´üÂÔÃÍ¡×¤Ç¤Ï9°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬·èÄêÎÏÉÔÂ¤Ëµã¤«¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¼ºÅÀ¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¤Ë¸«Êü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÏÉôÇîÊ¸¼ÒÄ¹¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö»Ö³ÀÎÉ´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼éÈ÷¤Î¹½ÃÛ¤äÁª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥à¤ÎÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤Ë¿ÔÎÏ¤µ¤ì¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤È¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»ÑÀª¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÂåÉ½¤·¤Æ¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¾¡¤ÁÅÀ58¡¢¼ºÅÀ40¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Á°È¾Àï¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤Ï17¡¢Âè20Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡¢3¾¡8Ê¬9ÇÔ¡¢18°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï²þÁ±¤Î¤¿¤á¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¿¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢J2»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¤³¤³¤ÇÀïÎÏ¡¢Àï½ÑÎ¾ÌÌ¤Ç¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢º£²ó¤Î´ÆÆÄ¸òÂå¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¸òÂå¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇºÇÂç¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ë»ê¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¤¢¤ê¡¢¿¼¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¸åÇ¤¤È¤Ê¤ëÃæ»³¿·´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤äÁª¼ê¤ÎÆÃÀ¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¸½¾ì¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤òºÆ¤Ó¤Ò¤È¤Ä¤ËÂ«¤Í¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤âÁ´ÎÏ¤ÇÃæ»³¿·ÂÎÀ©¤ò»Ù¤¨¡¢J2»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤Î¶ì¤·¤¤¶ÉÌÌ¤òÉ¬¤º¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï¾¡¤ÁÅÀ3º¹¤Î16°Ì¡¦½©ÅÄÀï¡Ê28Æü¡Ë¡£¿·ÂÎÀ©¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï»ÄÎ±·÷Éâ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£