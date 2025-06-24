ÀîºêF¡¦¹â°æ¹¬Âç¤Î¥È¥Ã¥È¥Ê¥àÆþ¤êÊóÆ»¡¡¥í¥Þ¡¼¥Îµ¼Ô¤â¡ÖHERE¡¡WE¡¡GO¡ª¡×
¡¡ÀîºêF¤ÎÆüËÜÂåÉ½DF¹â°æ¹¬Âç¡Ê20¡Ë¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¢¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Îµ¼Ô¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖHERE¡¡WE¡¡GO¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢500Ëü¥Ý¥ó¥É¤Ç¤Î·ÀÌó¹ç°Õ¤òÊó¤¸¤¿¡£¹âÀºÅÙ¤Î°ÜÀÒ¥¹¥¯¡¼¥×¤òÏ¢È¯¤¹¤ëÆ±µ¼Ô¤¬°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Àµ³ÎÀ¤Î¹â¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤ÎÂè°ìÊó¸å¡¢Â³¡¹¤È¹â°æ¤Î¥È¥Ã¥È¥Ê¥àÆþ¤ê¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷BBC¤â24Æü¡¢¡Ö¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°¤ÎÀîºêF¤«¤éÆüËÜÂåÉ½¤Î¹â°æ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë500Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó10²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡Ö20ºÐ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÍè·î¥¯¥é¥Ö¤ËÅþÃå¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤â¡Ö¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¤¬ÆüËÜÂåÉ½DF¹â°æ¤È·ÀÌó¤Ø¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯500Ëü¥Ý¥ó¥É¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£