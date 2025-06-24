ËÌÄ«Á¯¤ÇÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ¤Î½ÅÍ×²ñµÄ³«ºÅ¡Ä·ÐºÑ¤äÁÈ¿¥ÌäÂê¤òÆ¤µÄ¡¡5Ç¯¤Ë1ÅÙ³«¤«¤ì¤ëÅÞ¤ÎºÇ¹â¸¢ÎÏµ¡´Ø¡ÖÅÞÂç²ñ¡×¾·½¸·èÄê
ËÌÄ«Á¯¤Ç5Ç¯¤Ë1ÅÙ³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ¤Î¡ÖÅÞÂç²ñ¡×¤Î¾·½¸¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï24Æü¡¢Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ¤Î½ÅÍ×²ñµÄ¡¢Ãæ±û°Ñ°÷²ñ³ÈÂçÁí²ñ¤¬21Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Áí²ñ¤Ë¤Ï¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬½ÐÀÊ¤·¾åÈ¾´ü¤ÎÀ¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¦¹ñËÉ¤Ê¤É³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀ®²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¡¢Ãæ±û°Ñ°÷²ñ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¹ÎÄêÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶âÁí½ñµ¤¬±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯1·î°Ê¹ß¡¢Æ°ÀÅ¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤ë¥ê¡¦¥¤¥ë¥Õ¥¡¥óÅÞ½ñµ¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÁí²ñ¤Ç¤â»Ñ¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤ËÁí²ñ¤Ç¤Ï¡¢5Ç¯¤Ë1ÅÙ³«¤«¤ì¤ëÅÞ¤ÎºÇ¹â¸¢ÎÏµ¡´Ø¡ÖÅÞÂç²ñ¡×¤ò¾·½¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ»þ´ü¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2025Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤«2026Ç¯¤Ï¤¸¤á¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤ÎÅÞÂç²ñ¤Ï2021Ç¯1·î¤Ë³«¤«¤ì¶â»á¤Î¸ª½ñ¤¬¡ÖÅÞ°Ñ°÷Ä¹¡×¤«¤é¡ÖÅÞÁí½ñµ¡×¤È¤Ê¤ê¸¢°Ò¤¬¹â¤á¤é¤ì¤¿Â¾¡¢·ÐºÑ¤ä·³»ö¤Î5Ç¯´Ö¤Î·×²è¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£