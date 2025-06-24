ÝôÍáÃæ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¤ä¤±¤É¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤ÇÅö»þ¤Î´Ç¸î»Õ¤ò½ñÎàÁ÷¸¡
·§ËÜ»Ô¤ÎÊ¡ÅÄÉÂ±¡¤ÇÀ¸¸å2½µ´Ö¤Û¤É¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¤ä¤±¤É¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´Ç¸î»Õ¤À¤Ã¤¿½÷À¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÈÌ³¾å²á¼º½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡ÅÄÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿20Âå¤Î¸µ´Ç¸î»Õ¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸µ´Ç¸î»Õ¤ÏµîÇ¯8·î¡¢À¸¸å2½µ´Ö¤Û¤É¤Î½÷¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÝôÍá¤µ¤»¤¿ºÝ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î²¼È¾¿È¤Ë¤ä¤±¤É¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï²¼È¾¿È¤ÎÈéÉæ¤¬ÀÖ¤¯¤¿¤À¤ì¤Æ¡¢·§ËÜ»ÔÆâ¤ÎÊÌ¤ÎÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤âÄÌ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸µ´Ç¸î»Õ¤ÏÀè·î21ÆüÉÕ¤±¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¡¢µîÇ¯12·î¤ËÉÂ±¡¤ò°Í´êÂà¿¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ê¡ÅÄÉÂ±¡¤Ï¡Ö´µ¼ÔÍÍ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹º£¸å¤â²óÉü¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨ÂÐ±þ¤·ÁÜºº¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ØÊä½þ¤ò¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£