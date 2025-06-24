°û¿©Å¹¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Î»®¤ä¤¤¤¹¤òÅê¤²¤ÆÅ¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Î½÷À¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤ë¡¡70Âå¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡¿·³ã¡¦¿·È¯ÅÄ
23Æü¡¢¿·³ã¸©¿·È¯ÅÄ½ð¤Ï¿·È¯ÅÄ»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤ÇÅ¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·»®¤ä¤¤¤¹¤òÅê¤²¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç70Âå¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¿·È¯ÅÄ»Ô¤Ë½»¤à²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË(74)¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ïº£·î21Æü¸áÁ°1»þ¤³¤í¡¢¿·È¯ÅÄ»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤ÇÅ¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Î50Âå½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»®¤ä¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ¤Î¥¤¥¹¤òÅê¤²¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢³Û¤Ê¤É¤ËÁ´¼£ÉÔ¾Ü¤Î¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È»ö·ï¤ÏµßµÞÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤¿¾ÃËÉ¤«¤é¤ÎÄÌÊó¤ÇÈ¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¤³¤Î°û¿©Å¹¤ËµÒ¤È¤·¤ÆÍè¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö»®¤òÅê¤²¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¥¤¥¹¤òÅê¤²¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¤½¤ì¤Ç¥Þ¥Þ¤¬²ø²æ¤ò¤·¤¿¤Ê¤é¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò³µ¤ÍÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÆ°µ¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£