87ºÐ¡¦ÅÄÂ¼¥»¥Ä¥³¤¬°¦Ç¡Ö¤Ë¤ã¤óÂÀ¡×¤È¤ÎÆü¡¹¤ò¸ì¤ë¡£¡ÖÌîÀ¤Î»Ò¤ÈÊë¤é¤¹¤Î¤Ï¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡£³¨¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤Ç¡Ä¡×
Ç¤ÎÌÏÍÍ¤äÉÊ¼ï¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹õÇ¤Î¡Ö¤Ë¤ã¤óÂÀ¡×¤ÈÊë¤é¤¹¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦ÅÄÂ¼¥»¥Ä¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÇ¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÅÄÂ¼¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ÈÇ¨¡ 87ºÐ¤Ç¡¢Ç¤È³Ú¤·¤¯Êë¤é¤¹47¤ÎÊýË¡¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ú¥ó¤äÉ®¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë»Å»ö´ù¤Î¾å¤Ç¡¢¾å¼ê¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ë¤ã¤óÂÀ
* * * * * * *
»Å»ö¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç
¤Ë¤ã¤óÂÀ¤Ï¤¹¤´¤¯³èÈ¯¤Ê¤Î¡£
Å·°æ¤Ë¤È¤É¤¯¤Û¤É¤Î¹â¤¤ËÜÃª¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤®¤Ä¤®¤ËËÜ¤òÍî¤È¤·¤¿¤ê¡£
»Å»ö´ù¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢³¨¤Ê¤ó¤«¡¢¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤è¡£
ÅÜ¤ë¤ÈÈè¤ì¤ë¤«¤é¡¢¡Ö¤À¤á¤è¡¢¤É¤¤¤Æ¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Î¡£»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢½Å¤¯¤Æ¡£
¤À¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤Ã¤Á¡¼¡×¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤É¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡£
ÌÂÏÇ¤À¤±¤É¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë
»Å»ö¤ÇÎ©ÂÎ¤È¤«¤âºî¤ë¤«¤é¡¢¥³¥é¡¼¥¸¥å¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤Ê¤ó¤«¤Ë¤â¡¢¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Ã¤Æ¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤¤¤¤Ì£¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Í¡£²õ¤ì¤¿¤é²õ¤ì¤¿¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤·¤Æºî¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ÈÇ¨¡ 87ºÐ¤Ç¡¢Ç¤È³Ú¤·¤¯Êë¤é¤¹47¤ÎÊýË¡¡Ù¡ÊÃø¡§ÅÄÂ¼¥»¥Ä¥³¡¿¶½ÍÛ´Û¡Ë
¤¢¤¤é¤á¤ë¤Î¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢»²²Ã·¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¡¢ÌÂÏÇ¤À¤±¤É¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤ËÈ¯ÁÛ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ë¤Î¡£
¤¤¤Þ¤â¡¢¡Ø¤¤¤Á¤´¿·Ê¹¡Ù¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿åºÌ¤Ç£È£Á£Ð£Ð£Ù¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´¥¤«¤·¤Æ¤ë¤¢¤¤¤À¤Ë¤½¤³¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¤À¤á¤Ç¤·¤ç¡¢¾è¤Ã¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¡×¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£
ÌîÀ¤Î»Ò¤ÈÊë¤é¤¹¤Î¤Ï¡Ä¡Ä
¤Þ¤¢ÂÀ×¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£
»æ¤Î¥¬¥µ¥¬¥µ¤·¤¿¤Î¤¬¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤Ï¤¸¤Ã¤³¤ò¤Ï¤¯¤Ï¤¯³ú¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¤â¡¢¤â¤¦´·¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢´¥¤«¤¹¤È¤¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤Î¤Ø¤ó¤ËÃÖ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤«¡£
¤À¤«¤é¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤Î¤è¡£ÌîÀ¤Î»Ò¤ÈÊë¤é¤¹¤Î¤Ï¡£Á´Éô¿Í´Ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏÂÅ¶¨¤·¤Æ¤Í¡£
»Å»ö´ù¤Ï¤Ë¤ã¤óÂÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤±¤Æ¤¤¤ë
¤À¤Ã¤ÆÇËÜ¿Í¤Ë¤Ï°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢°ÕÃÏ°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£
ËÜÇ½Åª¤Ë¡¢¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ï¤¢¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤ËËÜ¤¬¤¢¤ë¤«¤éÍî¤È¤·¤Á¤ã¤¨¡×¤Ã¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
·ë¶É¡¢¤ï¤¿¤·¤Î»Å»ö´ù¤Ï¤Ë¤ã¤óÂÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÎ®¤·¤Î¤È¤³¤í¤ËÈÄ¤òÉß¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ÈÇ¨¡ 87ºÐ¤Ç¡¢Ç¤È³Ú¤·¤¯Êë¤é¤¹47¤ÎÊýË¡¡Ù¡Ê¶½ÍÛ´Û¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£