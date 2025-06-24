¥³¥¹¥â¤È¥¨¥Í¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¢ÅÅÎÏ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëFIPÂÀÍÛ¸÷¥Õ¥£¥¸¥«¥ëPPA¤òÄù·ë
¥³¥¹¥â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥³¥¹¥â¥¨¥³¥Ñ¥ï¡¼¤È¥¨¥Í¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢FIPÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ëPPA¤òÄù·ë¤·¤¿¡£
¥³¥¹¥â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡¢ºÆ¥¨¥ÍÈ¯ÅÅ½ê¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥³¥¹¥â¥¨¥³¥Ñ¥ï¡¼¤¬Äó¶¡¤¹¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¢¥°¥ê¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÅÅÎÏ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥³¥¹¥â¥¨¥³¥Ñ¥ï¡¼¤¬Ê¬»¶·¿ÅÅ¸»¤òÂ«¤Í¤Æ±¿ÍÑ¤·¡¢È¯ÅÅ½ê¤Î¸úÎ¨Åª¤ÊÍøÍÑ¤ÈÅÅÎÏ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¥³¥¹¥â¥¨¥³¥Ñ¥ï¡¼¤ÏÆ±·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¨¥Í¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤¬°ñ¾ë¸©Æâ¤ËÊÝÍ¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤ÎEG¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤¬ÊÝ¼é´ÉÍý¤¹¤ë·×7¥«½ê¤ÎFIPÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê(¹ç·×ÀßÈ÷ÍÆÎÌ:Ìó7,200kW)¤«¤é¡¢Ìó16Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡£
¥³¥¹¥â¥¨¥³¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¥¢¥°¥ê¥²¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤òÂ«¤Í¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î¥³¥¹¥â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ë¶¡µë¡£¥³¥¹¥â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¾®ÇäÅÅµ¤»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¼ûÍ×²È¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¥¨¥Í¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë±ÄÇÀ·¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê
Æ±È¯ÅÅ½ê¤Ë¤Ï±ÄÇÀ·¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£±ÄÇÀ·¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤È¤Ï¡¢ÇÀÃÏ¤Î¾å¤ËÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÇÀ¶È¤ÈÈ¯ÅÅ¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î³èÍÑ¤ÈÃÏ°èÇÀ¶È¤Î·ÑÂ³¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
¥³¥¹¥â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤È¥¨¥Í¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î·ÀÌóÄù·ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£º£¸å¤â¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡û¡Ú¥³¥¹¥â¥¨¥³¥Ñ¥ï¡¼¤Î¥¢¥°¥ê¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Û
¥³¥¹¥â¥¨¥³¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¼«¼ÒÈ¯ÅÅ½ê¤ÎFIP°Ü¹Ô¡¦±¿±Ä¤äºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÈÎÇä¡¦Ä´Ã£Åù¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢È¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¤ä¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤ÊºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÄ´Ã£¤ò´õË¾¤¹¤ë¾®ÇäÅÅµ¤»ö¶È¼Ô¤ª¤è¤Ó¼ûÍ×²È¸þ¤±¤Ë¡¢¥¢¥°¥ê¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£
ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¡Ö¤Ä¤¯¤ë¡×¡Ö¤È¤É¤±¤ë¡×¡Ö¤Ä¤«¤¦¡×¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼ê´Ö¤Ê¤¯½ÀÆð¤Ë¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤¿ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÈÎÇä¡¦Ä´Ã£¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡û(¥µ¡¼¥Ó¥¹Îã)
¡¦È¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¸þ¤±¡§FIP°Ü¹Ô¤ÎÁ´ÌÌ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä¡¢Ä¹´ü¸ÇÄê²Á³Ê¤Ç¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¡¢È¯ÅÅÎÌ¤ª¤è¤ÓÇäÅÅÎÌ¸þ¾å»Ù±ç
¡¦¾®ÇäÅÅµ¤»ö¶È¼Ô¡¦¼ûÍ×²È¸þ¤±¡§Ä´Ã£¤Î²Á³Ê¤äÎÌ¡¢´ü´ÖÅù¤Î¾ò·ï¤ò¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÄó¶¡
¡û¡Ú¥³¥¹¥â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
¥³¥¹¥â¥¨¥³¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¡¢¥³¥¹¥â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡Ö2050Ç¯¥«¡¼¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¡×¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤È¤·¤ÆºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎFIT¤«¤éFIP¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢Æ±·ï¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ë»²²è¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤ëÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤äÎ¦¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¼çÎÏÅÅ¸»²½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡û¡Ú¥¨¥Í¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
¥¨¥Í¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢2014Ç¯¤ÎÀßÎ©°Ê¹ß¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê³«È¯¤Î´ë²è¡¢Àß·×¡¢»Ü¹©¡¢ÊÝ¼é´ÉÍý¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¹©Äø¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê³«È¯¼êË¡¤òÄÉµá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ñ¾ë¸©¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ËÌ´ØÅìÃÏ¶è¤ËÁíÈ¯ÅÅÍÆÎÌ21.4ËükW¤ò³«È¯¤·¡¢14.7ËükW/183¥«½ê¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤òÊÝÍ¡£2030Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤ËÁí³«È¯ÍÆÎÌ100ËükW¤ò¤á¤¶¤·¡¢¸½ºß¤âÀÑ¶ËÅª¤Ê³«È¯»ö¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2022Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤ËÇÀ¶ÈË¡¿ÍEG¥Õ¥¡¡¼¥à¤òÀßÎ©¤·¡¢ÇÀÃÏ½êÍÅ¬³ÊË¡¿Í¤ÎÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¡£ÇÀÃÏ¤ò¹Ìºî¤·¡¢ÂçÆ¦¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢Çþ¤Ê¤É¤ÎºîÊª¤ò¼ý³Ï¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÇÀ¶È³èÀ²½¤ÈºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÉáµÚ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿±ÄÇÀ·¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê(¥½¡¼¥é¡¼¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°)¤ÎËÜ³Ê±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¤ÏÅìµþÅÅÎÏ´ÉÆâ°Ê³°¤Ø¤â»ö¶È¥¨¥ê¥¢¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡ßÇÀ¶È¡×¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢ÃÏ°è¤È¶¦¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥³¥¹¥â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡¢ºÆ¥¨¥ÍÈ¯ÅÅ½ê¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥³¥¹¥â¥¨¥³¥Ñ¥ï¡¼¤¬Äó¶¡¤¹¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¢¥°¥ê¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÅÅÎÏ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥³¥¹¥â¥¨¥³¥Ñ¥ï¡¼¤¬Ê¬»¶·¿ÅÅ¸»¤òÂ«¤Í¤Æ±¿ÍÑ¤·¡¢È¯ÅÅ½ê¤Î¸úÎ¨Åª¤ÊÍøÍÑ¤ÈÅÅÎÏ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¥³¥¹¥â¥¨¥³¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¥¢¥°¥ê¥²¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤òÂ«¤Í¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î¥³¥¹¥â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ë¶¡µë¡£¥³¥¹¥â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¾®ÇäÅÅµ¤»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¼ûÍ×²È¤ËÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¥¨¥Í¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë±ÄÇÀ·¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê
Æ±È¯ÅÅ½ê¤Ë¤Ï±ÄÇÀ·¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£±ÄÇÀ·¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤È¤Ï¡¢ÇÀÃÏ¤Î¾å¤ËÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÇÀ¶È¤ÈÈ¯ÅÅ¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î³èÍÑ¤ÈÃÏ°èÇÀ¶È¤Î·ÑÂ³¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
¥³¥¹¥â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤È¥¨¥Í¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î·ÀÌóÄù·ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£º£¸å¤â¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡û¡Ú¥³¥¹¥â¥¨¥³¥Ñ¥ï¡¼¤Î¥¢¥°¥ê¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Û
¥³¥¹¥â¥¨¥³¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¼«¼ÒÈ¯ÅÅ½ê¤ÎFIP°Ü¹Ô¡¦±¿±Ä¤äºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÈÎÇä¡¦Ä´Ã£Åù¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢È¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¤ä¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤ÊºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÄ´Ã£¤ò´õË¾¤¹¤ë¾®ÇäÅÅµ¤»ö¶È¼Ô¤ª¤è¤Ó¼ûÍ×²È¸þ¤±¤Ë¡¢¥¢¥°¥ê¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£
ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¡Ö¤Ä¤¯¤ë¡×¡Ö¤È¤É¤±¤ë¡×¡Ö¤Ä¤«¤¦¡×¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼ê´Ö¤Ê¤¯½ÀÆð¤Ë¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤¿ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÈÎÇä¡¦Ä´Ã£¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡û(¥µ¡¼¥Ó¥¹Îã)
¡¦È¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¸þ¤±¡§FIP°Ü¹Ô¤ÎÁ´ÌÌ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ä¡¢Ä¹´ü¸ÇÄê²Á³Ê¤Ç¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¡¢È¯ÅÅÎÌ¤ª¤è¤ÓÇäÅÅÎÌ¸þ¾å»Ù±ç
¡¦¾®ÇäÅÅµ¤»ö¶È¼Ô¡¦¼ûÍ×²È¸þ¤±¡§Ä´Ã£¤Î²Á³Ê¤äÎÌ¡¢´ü´ÖÅù¤Î¾ò·ï¤ò¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÄó¶¡
¡û¡Ú¥³¥¹¥â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
¥³¥¹¥â¥¨¥³¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¡¢¥³¥¹¥â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡Ö2050Ç¯¥«¡¼¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¡×¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤È¤·¤ÆºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎFIT¤«¤éFIP¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢Æ±·ï¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ë»²²è¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤ëÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤äÎ¦¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î¼çÎÏÅÅ¸»²½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡û¡Ú¥¨¥Í¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
¥¨¥Í¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢2014Ç¯¤ÎÀßÎ©°Ê¹ß¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê³«È¯¤Î´ë²è¡¢Àß·×¡¢»Ü¹©¡¢ÊÝ¼é´ÉÍý¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¹©Äø¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê³«È¯¼êË¡¤òÄÉµá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ñ¾ë¸©¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ËÌ´ØÅìÃÏ¶è¤ËÁíÈ¯ÅÅÍÆÎÌ21.4ËükW¤ò³«È¯¤·¡¢14.7ËükW/183¥«½ê¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤òÊÝÍ¡£2030Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤ËÁí³«È¯ÍÆÎÌ100ËükW¤ò¤á¤¶¤·¡¢¸½ºß¤âÀÑ¶ËÅª¤Ê³«È¯»ö¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2022Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤ËÇÀ¶ÈË¡¿ÍEG¥Õ¥¡¡¼¥à¤òÀßÎ©¤·¡¢ÇÀÃÏ½êÍÅ¬³ÊË¡¿Í¤ÎÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¡£ÇÀÃÏ¤ò¹Ìºî¤·¡¢ÂçÆ¦¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢Çþ¤Ê¤É¤ÎºîÊª¤ò¼ý³Ï¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÇÀ¶È³èÀ²½¤ÈºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÉáµÚ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿±ÄÇÀ·¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê(¥½¡¼¥é¡¼¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°)¤ÎËÜ³Ê±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¸å¤ÏÅìµþÅÅÎÏ´ÉÆâ°Ê³°¤Ø¤â»ö¶È¥¨¥ê¥¢¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡ßÇÀ¶È¡×¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢ÃÏ°è¤È¶¦¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£