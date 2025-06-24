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Exclusive: DeepSeek aids China's military and evaded export controls, US official says | Reuters
US official implicates DeepSeek for supporting Chinese military and evading sanctions
https://www.cryptopolitan.com/us-accuse-deepseek-chinese-sanctions-evasion/
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