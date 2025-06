東京都心は8日連続で真夏日を記録したそうだ。6月半ばからこれって……ヤバすぎるでしょ。多分、あと3カ月以上は暑さが続くと思うけど、持つ? 体力。つい弱音を吐きたくもなるが、このタイミングでめちゃナイスな新商品を発見! ファミマの「チョコバナナフラッペ」である。"チョコバナナ"という響きだけでもう勝利は約束されたようなものだが、なんとパッケージにはあの人気ポケモンが鎮座! そりゃあ迷わずゲットだぜ!

○イーブイ&ピカチュウの「チョコバナナフラッペ」を実食!「チョコバナナフラッペ(イーブイ・ピカチュウ)」(各350円/パッケージ2種)ファミリーマートは6月24日から、大人気ポケモンの「イーブイ」と、その進化形のポケモンたちをイメージしたオリジナル商品を発売した。「シャワーズ・サンダース・ブースターの彩りサラダチキンサンド」「リーフィアのはっぱカッターロールケーキ(抹茶ミルククリーム)」「グレイシアのふぶき ラムネわらび餅」……といった具合である。いやぁホント、ポケモンって気分がアガるよね。もちろん最新作『ポケットモンスター スカーレット』も全クリしたし、この秋に発売される『ポケモンレジェンズ ゼットエー』も当然プレイ予定なのだが、本当にポケモンの世界観、大好き。子どもの頃に熱中し、思春期に異性を意識し始めて以降は「ふんっ、ポケモンなんて……」と斜に構えたこともあったけど、紆余曲折を経て大人になった今、声を大にして言える。ポケモン、大好き! と。いきなり話が逸れたが、本日の主役はこちらの「チョコバナナフラッペ(イーブイ・ピカチュウ)」(350円)。今回のキャンペーンはイーブイが主体ではあるが、この商品だけはイーブイ一族とはまったく関係ないピカチュウも登場しているのも特徴だ。まぁ、『ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ』『ポケットモンスター Let’s Go! イーブイ』ではお互いに相棒として事実上のダブル主演を果たしていたし、今回も友情出演のようなものなのだろう。ともに人気もズバ抜けているし、何より可愛いからね。改めて見るとイーブイってホントに可愛いな……。ファミマのフラッペはレジ横のコーヒーマシンで作る人が多いと思うが、実は自宅でも簡単に作れる。牛乳を用意し、「もむっ!」「そそぐっ!」「まぜるっ!」の3ステップを踏めば完成だ。その場で作らずテイクアウトする場合は、専用のストローとフタを忘れがちなので、その点だけは気を付けてほしい。ということでさっそく作ってみよう。あっ! このバナナの黄色とチョコのダークブラウンの配色、ピカチュウのカラーパレットじゃない? チョコバナナの配色とピカチュウの配色を掛けてたのかな?それはさておき、よ〜くもみもみして……冷たいミルクを70cc注いで……専用ストローでよくかき混ぜたら……完成〜! それではさっそく、いただきます!ウマーーーーーーーーーーー!!!!!!! めちゃくちゃウマいな!!!! やっぱりチョコとバナナってヤバいな……。それこそファミマの「冷凍チョコバナナ」がSNSでバズりまくっていたが、ここに新たなチョコバナナの傑作が誕生しちゃってるじゃん……!完熟バナナのトロピカルでフルーティな甘みに、ややビターな苦みを伴ったチョコの甘みが完璧なハーモニーを奏でる。それはまさにパッケージに描かれたピカチュウとイーブイのような蜜月っぷりである。たくさん散りばめられたチョコチップのパリパリ食感もいいアクセントで、このシャリシャリ感&パリパリ感がリズミカルで楽しい&美味しい!ここ数年、バナナジュース専門店も増えたし、ずっとバナナブームが続いてるけど、この夏はファミマの「チョコバナナフラッペ」なくして語れないのではないか……と思ったが、当然、これも数量限定だった。すぐに完売しちゃいそうな予感。ビジュアルもいいし、味も抜群にウマいからなぁ……。同じくチョコチップがふんだんに使われた「チョコミントフラッペ」もウマかったが、「チョコバナナフラッペ」もヤバい。異常な暑さを和らげてくれる、この幸せの黄色いフラッペ、ぜひ一度お試しあれ!© 2024 Pokémon. © 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.© 2024 DeNA Co., Ltd.ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。猿川佑 さるかわゆう この著者の記事一覧はこちら