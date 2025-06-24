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Tesla Robotaxi Videos Show Speeding, Driving Into Wrong Lane (TSLA) - Bloomberg
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Here¡Çs my entire first Tesla Robotaxi trip from start to finish. Ten miles across south Austin. Timestamps in comments. pic.twitter.com/cr6y4z1UWB— Rob Maurer (@TeslaPodcast) June 22, 2025
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