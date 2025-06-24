ºäËÜ¾»¹Ô¡¢²áµî¤Î¥á¥¢¥É¤Ë¡È¥´¥ë¥Õ¤ÎºÇ¹â¥¹¥³¥¢¡É¡¡°æ¥Î¸¶²÷É§¤ÎË½Ïª¤Ë¾È¤ì¡Ö¼«Ëý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡×
¡¡3¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦20th Century¡ÊºäËÜ¾»¹Ô¡Ê53¡Ë¡¢Ä¹ÌîÇî¡Ê52¡Ë¡¢°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ê49¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥ô¥§¥ó¥½¥ó¿·¥Æ¥ì¥ÓCMÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï3¿Í¤¬¼«Ê¬Ëá¤¤ÎÈë¤±¤Ä¤È½Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÖ¤ä¤«¤¹¤®¤ë¡ª¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¼Ì¿¿¤Ë±þ¤¸¤¿¥È¥Ë¥»¥ó
¡¡Ä¹Ìî¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¡Öµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ë¡£Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âµ¤»ý¤Á¤¬À²¤ì¤ë¡£É½¾ð¤âÈ©¤âÈ±¤â¡¢È¯»¶¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÂ³¤±¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¡×¤ÈÆâÌÌ¤«¤éµ±¤¯Èë¤±¤Ä¤òÌÀ¤«¤¹¡£°æ¥Î¸¶¤ÏµÕÎ©¤Á¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥¦¥±¤ë¤«¤Ê¡Ä¤È¡£¤Ç¤âµ×¡¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤ì¤Ç·ì¤Î¤á¤°¤ê¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«ºäËÜ¤Ï¼ñÌ£¤Î¥´¥ë¥Õ¤òµó¤²¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ï¥¹¥³¥¢¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¥Ü¡¼¥ë¤·¤«¤ß¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯·Ê¿§¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£¤¹¤ë¤È°æ¥Î¸¶¤Ï¡Ö³Î¤«¤ËÅö»þ¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¤À¤Ã¤¿¡£¿ô»ú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¿¤è¤Í¡×¤ÈË½Ïª¤·¡¢ºäËÜ¤Ï¡Ö¤³¤ì¥´¥ë¥ÕÃç´Ö¤«¤éºÇ°¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ëý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡Ö³Ú¤·¤ß¤è¤ê¤â¥Ù¥¹¥È¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤Ë¹Ô¤²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¥¹¥³¥¢¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¡È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡É¤Ç½ª¤ï¤ë¡×¤ÈÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥´¥ë¥Õ¤È¤¤¤¦¥Ä¡¼¥ë¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¤È¤Ê¤ë¤È¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î²ñÏÃ¤Ç¤â¤¦¤¤¤í¤ó¤Ê²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¡£°ì»þ´ü¡¢Ä¹Ìî¤È²ó¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤â°æ¥Î¸¶¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£°æ¥Î¸¶¤Ï¡Ö²¶¤Ï°Û¾ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡Ø°æ¥Î¸¶¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ã¤Æ¥´¥ë¥Õ¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¨¤¨¡¢Êì¿Æ¤È¤ä¤ë¤Î¡©¡×¤È¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤ËÊò¤ìµ¤Ì£¡£¡Ö¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¾ì½ê¡×¤È¸ì¤ëºäËÜ¤Ë¡¢°æ¥Î¸¶¤Ï¡Ö¥¹¥³¥¢¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÂÇ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¼Ì¿¿¤À¤È¤ª¤â¤¦¤±¤É¥Ñ¥¿¡¼¤À¤â¤ó¤Í¡×¤È¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤â¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡25Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¼«Ê¬¤òËá¤¯½Ñ ÁýÌÓCP¡×ÊÓ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òËá¤¯½Ñ ¥¦¥£¥Ã¥°CP¡×ÊÓ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òËá¤¯½Ñ¡×ÊÓ¤Ë½Ð±é¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÖ¤ä¤«¤¹¤®¤ë¡ª¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¼Ì¿¿¤Ë±þ¤¸¤¿¥È¥Ë¥»¥ó
¡¡Ä¹Ìî¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¡Öµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ë¡£Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âµ¤»ý¤Á¤¬À²¤ì¤ë¡£É½¾ð¤âÈ©¤âÈ±¤â¡¢È¯»¶¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÂ³¤±¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¡×¤ÈÆâÌÌ¤«¤éµ±¤¯Èë¤±¤Ä¤òÌÀ¤«¤¹¡£°æ¥Î¸¶¤ÏµÕÎ©¤Á¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥¦¥±¤ë¤«¤Ê¡Ä¤È¡£¤Ç¤âµ×¡¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤ì¤Ç·ì¤Î¤á¤°¤ê¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥´¥ë¥Õ¤È¤¤¤¦¥Ä¡¼¥ë¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¤È¤Ê¤ë¤È¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î²ñÏÃ¤Ç¤â¤¦¤¤¤í¤ó¤Ê²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¡£°ì»þ´ü¡¢Ä¹Ìî¤È²ó¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤â°æ¥Î¸¶¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£°æ¥Î¸¶¤Ï¡Ö²¶¤Ï°Û¾ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡Ø°æ¥Î¸¶¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ã¤Æ¥´¥ë¥Õ¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¨¤¨¡¢Êì¿Æ¤È¤ä¤ë¤Î¡©¡×¤È¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤ËÊò¤ìµ¤Ì£¡£¡Ö¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¾ì½ê¡×¤È¸ì¤ëºäËÜ¤Ë¡¢°æ¥Î¸¶¤Ï¡Ö¥¹¥³¥¢¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÂÇ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¼Ì¿¿¤À¤È¤ª¤â¤¦¤±¤É¥Ñ¥¿¡¼¤À¤â¤ó¤Í¡×¤È¸ø³«¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤â¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡25Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¼«Ê¬¤òËá¤¯½Ñ ÁýÌÓCP¡×ÊÓ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òËá¤¯½Ñ ¥¦¥£¥Ã¥°CP¡×ÊÓ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òËá¤¯½Ñ¡×ÊÓ¤Ë½Ð±é¡£