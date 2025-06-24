Ä¶ÆÃµÞ¡¦¥·¥åー¥ä¡¢ÂÎ»éËÃ6%¤Î¡Èµæ¶Ë¤ÎÊ¢¶Ú¡É¤òÈäÏª¡ª¡¡»£±ÆÄ¾Á°¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À1st¼Ì¿¿½¸¡ØTRENTE¡Ù
¡¡Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¦¥·¥åー¥ä¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ØTRENTE¡Ù¡ÊSDP¡Ë¤¬8·î11Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
Ä¶ÆÃµÞ¡¢´î¤Ó¤âºÃÀÞ¤â¡Ä¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤òµÏ¿¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¥Ö¥Ã¥¯¤ò·ëÀ®10¼þÇ¯µÇ°Æü¤ËÈ¯Çä
¡¡ËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥·¥åー¥ä¤¬¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÆùÂÎ²þÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»£±ÆÄ¾Á°¤Þ¤Ç¿©»ö¤ä¶Ú¥È¥ì¥á¥Ë¥åー¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢ÂÎ»éËÃÎ¨6%¤Þ¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Àµæ¶Ë¤ÎÊ¢¶Ú¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¥·¥åー¥ä¤¬2020Ç¯¤Þ¤Ç³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥ëー¥×¡ÖWhiteA¡×¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤ÇÆ±¤¸¤¯¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¥¿¥«¥·¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤â¼Â¸½¡£
¡¡WhiteA¤Ç¤ÎÂÐÃÌ¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¶¦¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜÅÄ¹¯Í´¡ÊOWV¡Ë¡¢ JUNYA ¡ÊOHL¡Ë¡¢DAICHI¡¢KOUKI¤ÎÁ´°÷¤¬Â·¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£Ìó3Ç¯´Ö¤Î³èÆ°´ü´ÖÃæ¡¢1¤Ä¤Î²È¤Ç¿²¿©¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢ÀöÂõ¤äÎÁÍý¤È¤¤¤Ã¤¿²È»ö¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏYouTube¤Î»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Êå«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿Èà¤é¡£
¡¡Åö»þ¤Î³èÆ°ÈëÏÃ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³èÆ°µÙ»ß¤ò·èÃÇ¤·¤¿ºÝ¤Î¶ìÇº¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß½Ð¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬º£¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¡£WhiteA¤Î°áÁõ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¼ê³Ý¤±¡¢³èÆ°µÙ»ß¤«¤é5Ç¯¤È¤¤¤¦»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¤µ¤ì¤¿5¿Í¤Î¥«¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤â¤¦1¿Í¤ÎÂÐÃÌÁê¼ê¡¦¥¿¥«¥·¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿·¥á¥ó¥Ðー¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ¡ÖÄ¶ÆÃµÞÊç¡×¤Î»þ´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥åー¥ä¤Î²ÃÆþ¸å¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¹ç¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Èà¤é¤¬¡¢º£¸å2¿Í¤Ç³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇ®¤¯¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥«¥·¤È¤ÎÂÐÃÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤Ë¤Ï¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Special EditionÈÇ¤Ç¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤´°Á´ÈÇ¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë