ÆüËÜ¤Î±§Ãè¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼ispace¡¡·îÌÌÃåÎ¦ºÆÄ©Àï¤Ç¤Î¼ºÇÔ¡¡¸¶°ø¤Ï¥ì¡¼¥¶¡¼¹âÅÙ·×¤Î°Û¾ï¡¡¸ºÂ®´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¥Ï¡¼¥É¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
ÆüËÜ¤Î±§Ãè¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Öispace¡×¤¬ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢º£·î6Æü¤Î·îÃåÎ¦Á¥¤Ë¤è¤ë·îÌÌÃåÎ¦¤Î¼ºÇÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¹âÅÙ·×¤Î°Û¾ï¤¬¸¶°ø¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ºÂ®¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢¥Ï¡¼¥É¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ispace¤Ë¤è¤ë·îÃåÎ¦Á¥¤Ë¤è¤ë·îÌÌÃåÎ¦¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·4·î¤Ë¤â¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£·î6Æü¤ÎºÆÄ©Àï¤Ç¤â¼ºÇÔ¤·¡¢¡Ö½½Ê¬¤Ê¸ºÂ®¤¬¤Ç¤¤º¥Ï¡¼¥É¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¡¢ÅöÆü¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö½½Ê¬¤Ê¸ºÂ®¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼¸÷Àþ¤ò»È¤Ã¤Æ¹âÅÙ¤òÂ¬Äê¤¹¤ëµ¡´ï¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¤Î·×²è¤Ç¤Ï·îÌÌ¤«¤é¤Î¹âÅÙ¤¬3¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÃÏÅÀ¤Þ¤Ç¤Ë¥ì¡¼¥¶¡¼¹âÅÙµ¡¤Ë¤è¤ëÂ¬Äê¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¡¢¹âÅÙ1¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤Þ¤ÇÂ¬Äê¤¬»Ï¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤ª¤È¤È¤·¤Î¼ºÇÔ¤Ç¤â¹âÅÙÂ¬Äê¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬Í×°ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤Ï¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤¬Í×°ø¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ispace¤Ï2027Ç¯¤Ë¤â¡¢2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ë·îÌÌÃåÎ¦¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î¼ºÇÔ¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÂç15²¯±ß¤Î³«È¯ÈñÍÑ¤ÎÄÉ²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄÌ¤ê¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¤µ¤ì¤¿NASA¤Î±ÒÀ±²èÁü¤«¤é¡¢º£²ó¡¢ÃåÎ¦Á¥¤¬·î¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿ÃÏÅÀ¤ÏÌÜÉ¸ÃÏÅÀ¤«¤éÆî¤Ë¤ª¤è¤½282¥á¡¼¥È¥ë¡¢Åì¤Ë236¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃÏÅÀ¤È¶áÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ispace¤Ï¡ÖºÇ½ªÃÊ³¬¤Þ¤Ç¤ÏÁÛÄêÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢À®²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢¸¶°øÊ¬ÀÏ¤È²þÁ±¤ò¤Ï¤«¤ë¤¿¤á¤Î¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©¡¼¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢JAXA¤Ê¤ÉÀìÌç²È¤È¤ÎÏ¢·È¤â¶¯²½¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ispace¤Î¸ÓÅÄÉð»ËCEO¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤ÏÈó¾ï¤Ë²ù¤·¤¤¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤è¤¦¡¢Ä©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆºÆ¤ÓÊâ¤ß¤ò»Ï¤á¤ë¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£