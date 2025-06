»ØÄê¤·¤¿½ñÂÎ¤ò1½ñÂÎ¤«¤é·ÀÌó¤Ç¤­¤ë ¡Ö1½ñÂÎ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡×³«»Ï¡ª¥À¥¤¥Ê¥³¥à¥¦¥§¥¢¡ÖDynaFont¥µ¡¼¥Ð¡¼ÍÑ¥Õ¥©¥ó¥È¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡×

ダイナコムウェアは、ダイナフォントをサーバー上で使用するためのライセンス製品「DynaFontサーバー用フォントライセンス」の新料金プランとして、利用者が指定した書体を1書体から契約できる「1書体ライセンス」を、2025年6月24日(火)より販売開始しました。

ダイナコムウェア「DynaFontサーバー用フォントライセンス」

ダイナコムウェアは、ダイナフォントをサーバー上で使用するためのライセンス製品「DynaFontサーバー用フォントライセンス」の新料金プランとして、利用者が指定した書体を1書体から契約できる「1書体ライセンス」を、2025年6月24日(火)より販売開始。

<ニーズに合わせて選択できる料金プランを実現>

「1書体ライセンス」はピンポイントでダイナフォントの1書体のみを導入されたいお客様や、1書体のみを選定することでフォントの導入コストを削減したい方などにオススメです。

たくさんのダイナフォントを導入したいお客様には「通常プラン」があります。

また初期コストを抑えることができ、新規ビジネスへのフォントの導入にもオススメの「従量課金制プラン」も用意されています。

<人気のフォントをサーバー上で使える「DynaFont(ダイナフォント)サーバー用フォントライセンス」>

DynaFontサーバー用フォントライセンスは、2024年度グッドデザイン賞を受賞した最新フォント「金蝶体」をはじめ、国内外のアワードを受賞した実力派フォントや、様々な場面で幅広く使用されている人気デザインフォントを豊富に取り揃えたDynaFont(ダイナフォント)を、サーバーにインストールして利用いただけるライセンス製品です。

サーバーサイドで動的に生成するドキュメントやコンテンツにバラエティ豊かで高品位なフォントとして業界内で高い実績を持つダイナフォントという付加価値を加えることができます。

<DynaFontサーバー用フォントライセンスの主な利用シーン>

主な利用シーンとして、名刺やハガキ、カレンダー、アルバムなど紙媒体として出力するケースや、動画・画像合成のエンジンなどのデジタルコンテンツ、Tシャツ・マグカップ等のオリジナルグッズ作成サービスや年賀状作成サービスなどがあります。

<DynaFontサーバー用フォントライセンス「1書体ライセンス」概要>

【利用対象】

運用する1サービス

【契約形態】

1年更新

【納品形式】

オンライン・メディア

【提供開始日】

2025年6月24日(火)

【価格】

1サーバー1書体1年間:165,000円(税込)での提供となります。

DynaFontサーバー用フォントライセンス

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 指定した書体を1書体から契約できる 「1書体ライセンス」開始!ダイナコムウェア「DynaFontサーバー用フォントライセンス」 appeared first on Dtimes.