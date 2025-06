ÀÐÅÄ½ã°ì¤äÀéÆ²¤¢¤­¤Û¤Ê¤É¥Ð¥Ö¥ëÀ¤Âå¤Î·ÝÇ½¿Í¤¬½¸¤¦¡ÈÂç¿Í¤ÎÊ¸²½º×¡É¡ªbjb¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó

2025年6月28日(土)および29日(日)の2日間、玉川高島屋S・C ※のアレーナホール・サロンにて、50代・60代の“バブル世代”をターゲットにしたイベント【bjbコレクション】を開催します。

bjbコレクション

日時 :2025年6月28日(土)10:30〜19:00

6月29日(日)10:30〜17:00

場所 :アレーナホール・サロン(玉川高島屋S・C ※)

所在地 :東京都世田谷区玉川3丁目17-1 玉川高島屋S・C西館1F ※

入場方法:入場無料・事前申込制

企画 :bjbコレクション実行委員会

運営 :エンファム.

このイベントは「人生100年時代をどう生きるか」をテーマに、アクティブな大人層を応援する大人のための文化祭です。

■【bjbコレクション】とは?

【bjbコレクション】は60歳前後の大人層を元気にするべく、「人生100年時代をどう生きるのか」をテーマとし、2023年に誕生したイベントメディアです。

【bjb】という言葉には、バブル【b】世代の皆様も“じいじ【j】・ばあば【b】”になる、という意味が込められています。

バブル時代を生き抜いてきたbjb世代に向けて、さまざまな同世代の生き方に触れ、これから長くなる人生の参考にしていただこうというものです。

■今回のコンテンツ一覧<一部>

《6月28日(土)》

・11:00〜 石井明美さん

CHA・CHA・CHAヒットの裏話トークとミニライブ

石井明美さん

・12:00〜 おぐねぇーさん

株式会社KISEKI ANTIQUE プレゼンツ

おぐねぇーのお宝ズバッと鑑定ショー

おぐねぇーさん

・13:00〜 石田純一さん×千堂あきほさん

トレンディ俳優がバブル時代と今を語ります

石田純一さん

千堂あきほさん

《6月29日(日)》

・11:00〜 堀江淳さん×つちやかおりさん

バブル時代の大ヒット曲&アイドルの秘話とミニステージ

堀江淳さん

つちやかおりさん

・12:00〜 野々村真さん×野々村俊恵さん

夫婦仲良く健康に過ごす秘訣

野々村真さん

野々村俊恵さん

・13:00〜 鈴木早智子さん×おぐねぇーさん

Wink時代の話〜バブル世代の美容術

鈴木早智子さん

