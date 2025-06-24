¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¥â¥Ç¥ë¡¢¹ñºÝ·ëº§¤·¤¿Î¾¿Æ¤ÎÎ¥º§¤ËÍý²ò¡Ö¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ä¡×
4ÅÙ¤Î·ëº§¤ª¤è¤ÓÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¼Â¶È²È¤ÎMALIA.¡Ê42¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Î¾¿Æ¤ÎÎ¥º§¤Ë»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
MALIA.¤Ï80ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Êì¤ò½Ë¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥Þ¥Þ¤Ï38ºÐ¤Ç¤ï¤¿¤·¤ò»º¤ß¤Þ¤·¤¿¡£1983Ç¯Åö»þ¡¢¹ñºÝ·ëº§¤Ï¤Þ¤Àº£¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥Ï¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¤Ï¡¢·è¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢²¿¤â¤«¤â¤ò¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤êÂó¤¤¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿Í¡£¡È¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¡É¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò´Ó¤¡¢Ì¼¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ç°é¤Æ¾å¤²¤¿¿Í¡×¤ÈÊì¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
MALIA.¤Ï¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤òÎ¾¿Æ¤Ë»ý¤Ä¤¬¡¢¡ÖÍÄ¤¤¤ï¤¿¤·¤ÏÎ¾¿Æ¤ÎÎ¥º§ÍýÍ³¤âÊ¬¤«¤é¤º¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¡©¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡Ù¤¬Âç¤¤¯ËÄ¤é¤ß¡¡»×½Õ´ü¤Ë¤Ï¹ó¤¯¹Ó¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¤½¤ì¡É¤â¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ê¤é¾¯¤·¤º¤ÄÍý²ò¤Ç¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¶µ°éÊý¿Ë¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¡£¥Ñ¥Ñ¤Ï¤ï¤¿¤·¤ÎPakistan¤Î·ì¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Þ¤ÏÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¹ñºÝ·ëº§¤Ç¤Ï¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï²ò·èºö¤ò¸«½Ð¤»¤º¡¢Î¥º§¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤È¿ä»¡¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¤Ï¤ï¤¿¤·¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Ç°é¤Æ¤ë¤³¤È¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ø¼ä¤·¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤â·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÀ¤³¦¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡²ÆµÙ¤ß¤ÏSwiss¤ËÎ¹¹Ô¡£¹â¹»¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏCanadaÎ±³Ø¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ìÀÚ¸À¤¤Ìõ¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ï¤¿¤·¤ò°é¤Æ¤ë¤Ã¤Æ°Â°×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡×¤È¿ä¤·ÎÌ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸µµ¤¤ÇÀ¤³¦ÃæÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£