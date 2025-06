Crystal Kayが、25周年を迎え、大ヒット曲「恋におちたら」「Boyfriend -part II-」など4曲の再録を含む全32曲を収録した初のオールタイムベストアルバムの配信が本日スタートした。 1999年7月「Eternal Memories」のリリースで、13歳で堂々とデビューを飾ったCrystal Kay。25周年の軌跡として、Universal Music とSony Music Labels それぞれからリリースした楽曲を初めて一つのアルバムになった。収録される全32曲のうち、代表曲「恋におちたら」、2001年発売の珠玉のバラード「月のない夜 道のない場所」、ライブの人気曲「Boyfriend -part II-」、海外からの人気も高い「ONE」の4曲を再録している。 また、25周年を記念してAI、アン ミカ、EXILE SHOKICHI、木梨憲武、SHELLY、ZEEBRA、城田優、BENIからのお祝いコメントを掲載した特設サイトが本日オープンしたので、こちらもチェックして欲しい。なお、今週末にはアルバム発売を記念したミニライブ&2ショット撮影の開催も決定している。 ◾️発売記念ミニライブ&2Shot撮影 開催決定 ◆日程:2025年6月28日(土)・場所:イオンモール土浦 専門店街1F花火ひろば・時間:15:00 STARThttps://www.universal-music.co.jp/crystal-kay/news/2025-05-23/ ◆日程:2025年6月29日(日)・場所:イオンレイクタウンKaze 翼の広場・時間:15:00 STARThttps://www.universal-music.co.jp/crystal-kay/news/2025-05-23-2/ ◾️ベストアルバム『ALL TIME BEST 25th Anniversary』2025年6月24日(火)配信2025年6月25日(水)CDリリース特設サイト:https://www.universal-music.co.jp/crystal-kay/alltimebest_25th/ ◆初回限定盤(2CD+Blu-ray+トレカ5枚セット+三方背スリーブケース)Blu-ray:TYCT-69353 価格:6,900円(税込)DVD :TYCT-69354 価格:6,900円(税込) 2CD:全32曲収録 1. Eternal Memories 2. レッツすいかどろぼう 3. LOST CHILD [ORIGINAL VERSION] / 藤原 ヒロシ+大沢 伸一 feat.クリスタル・ケイ 4. Ex-Boyfriend 5. 月のない夜 道のない場所 (Re-recording) […]

