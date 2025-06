鹿乃が、新曲「Hiraethを7月2日にデジタル配信リリースすることを発表した。 本作は7月3日発売の新作推理アドベンチャーゲーム『ソフィアは嘘と引き換えに』主題歌として作詞作曲家・園田健太郎によって書き下ろされた1曲であり、鹿乃の澄み切った歌声と壮大なスケールの音楽が混ざりあって心を揺さぶる一曲になっているという。 また、ジャケットアートワークはゲーム『ソフィアは嘘と引き換えに』のキャラクターデザインを担当しているイラストレーター・清原紘によって書き下ろされており、本ジャケットも配信日と同時に解禁となった。 また、『ソフィアは嘘と引き換えに』発売記念イベントに鹿乃がゲスト出演することも解禁された。このイベントでは、本作で1人5役の主人公を演じる声優・日向 葵 やサウンドディレクションを担当するDJ MOTIVEをゲストに迎えた来場者参加型のステージや、試遊ブースの設置などを予定しており、本イベントへの鹿乃のトーク出演(モニター出演)が追加発表された。出演者との掛け合いや、新曲「Hiraeth」のミュージックビデオを一足早く楽しめるとのこと。さらに、オンラインでイベントの様子を視聴できるチケットも用意されている。 ◼️新曲「Hiraeth」作詞作曲:園田健太郎配信:2025年7月2日(水) 『ソフィアは嘘と引き換えに』2025年7月3日(木)発売Steamストアページ:https://store.steampowered.com/app/3326660 ◼️『ソフィアは嘘と引き換えに』発売記念イベント日程:2025年6月28日(土)時間:18:00開演〜21:00閉演※17:30開場〜入退場自由場所:東京・Shinjuku Marz ・チケット(ワンドリンク&サイコパージ付き)https://mutanshop.official.ec/items/111025043・オンライン視聴チケットhttps://mutanshop.official.ec/items/111025078・当日券(ワンドリンク付き)イベント受付にてスタッフにお声がけください。価格は追加チケットと同等です。 関連リンク ◆鹿乃 オフィシャルYouTubeチャンネル

