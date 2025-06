グソクムズが、最新曲「hand」と「手のひら」の2曲を6月25日より配信リリースすることを発表した。 ◆映画『はらむひとびと』予告 「hand」は、7月に公開される映画『はらむひとびと』の主題歌として書き下ろしたことが発表されていたが、挿入歌として新曲「手のひら」が起用されたことも本日同時に明らかとなり、映画公開を前に2曲同時に配信リリースが決定した。 映画『はらむひとびと』は、グソクムズの楽曲「君の隣」「離れていたって」のMVを手掛けた中嶋駿介が初となる長編映画作品監督を務めた作品だ。「hand」は堀部祐介(B)がこの映画のために書き下ろし、人の痛みや悲しみを包み込むような手、人との繋がりを感じられるような温もりを持つ手、といったメッセージをタイトル・歌詞に込めた、あたたかく優しいバラードソングに仕上がっているという。 さらに、7月12日には「公開記念特別舞台挨拶上映(マスコミ入り)」にグソクムズメンバーが登壇することも明らかとなった。映画への楽曲書き下ろしは初ながら、主題歌・挿入歌の2曲を務めた重要な存在として、キャスト・スタッフとともに舞台挨拶を行う予定。 すでに「hand」が使用された映画『はらむひとびと』の本予告映像が解禁となっており楽曲の一部が公開されていたが、フル尺での解禁は明日の配信が初となるため、是非リリースの瞬間から楽しんでほしい。 ◆ ◆ ◆ ◾️堀部祐介 コメント本当の痛みは、その当事者にしか分からない。だけど、想像することは出来る。想像して抱きしめることは出来る。想像して共に立ち上がることは出来る。そんなことを思いながらこの曲を書きました。この作品が、誰かの抱える痛みについて考えるきっかけになればいいと思います。そして、痛みを抱える誰かをそっとあたためられる作品になればいいと思います。 ◆ ◆ ◆ ■「hand / 手のひら」2025年6月25日(水)リリース配信リンク: https://gskmz.lnk.to/hand_tenohira ◆公開記念特別舞台挨拶上映(マスコミ入り)・登壇情報キャスト・スタッフからは、中嶋駿介監督、相馬有紀実、瀬戸かほ、磯西真喜が登壇いたします。※登壇者は予告なく変更になる場合がございます。・お問い合わせ: haramuhitobito@gmail.com ◾️映画『はらむひとびと』2025年7月11日(金)より 東京・新宿武蔵野館を皮切りに順次全国の劇場で公開予定 ◆あらすじ3歳の息子・ゆうりを育てる亜湖は、仕事優先の夫 雅人にも頼れず、社会から隔絶されていく日々の中で、育児ノイローゼに陥っていた。一方、広告会社に勤める郁美は、有名コピーライターの夫 俊介との間に望まぬ妊娠をしてしまう。偶然再会した旧友の2人は、互いの境遇に共感し、やがて協力関係に。亜湖は回復の兆しを見せ、都美もゆうりとの交流を通じて母になる覚悟を抱き始める。しかし、そんな矢先にゆうりの置き去り事件が発生してしまい…。亜湖、都美、俊介、雅人のそれぞれの想いと正義、葛藤そして絶望や希望が交差する。 ◆スタッフ・キャストクレジット相馬有紀実 瀬戸かほ 浅香航大 前原瑞樹 / 磯西真喜野田瑛仁 石本径代 中野周平(蛙亭)山口森広 中野健治 藤田仁平 倉田奈純 野島健矢山本いちか 五辻真吾 深月信之介 百里香 岩村航輝 永口紗也香 監督・脚本・編集/中嶋駿介脚本/富安美尋主題歌「hand」グソクムズ (Sony Music Labels Inc.) 撮影監督・カラリスト/角洋介 音楽/山本“ぶち”真勇 編集/泉達夫 録音/渡邊玲 整音/伊藤裕規 スタイリスト/綾部秀美 ヘアメイク/舟粼彩乃 助監督/小池匠特殊造形/坂田敦哉 美術/中嶋駿介 せりーぬ インティマシーコーディネーター/西山ももこ 制作担当/坂牧良太 卜部直樹 演出助手/小西康介 撮影助手/板垣真幸 制作応援/津野励木 平野鈴 せりーぬ 衣装助手/泉桃子 美術協力/栗原大輔 VFXアーティスト/小掠幹人 福岡晃久 フォーリー/柿添真希 スチール/堀内彩香 メイキング/八木橋ゆり 車両/秋山友希 英語字幕/松田慎介 宣伝デザイン/椚田透 パンフレット編集協力 江守沙矢 広報協力 吉井宇希 企画・プロデュース/相馬有紀実 エグゼクティブプロデューサー/中嶋駿介 プロデューサー/ 中嶋駿介 村地洋祐 協力プロデューサー/保坂直希 ラインプロデューサー/亀山睦木 製作/FIKA FILM 製作協力/ヤスカワショウゴ 株式会社キネマトワーズ 制作プロダクション/ PIE with Films. ©はらむひとびとパートナーズ 2025/日本/84分/カラー/ヨーロピアン・ビスタ/5.1ch/DCP ◆サイト等へのリンク はらむひとびとサイト:https://www.haramu-movie.com/公式X:https://twitter.com/haramu_movie公式TikTok:https://www.tiktok.com/@somamanquest 関連リンク ◆グソクムズ オフィシャルサイト◆グソクムズ オフィシャルX◆グソクムズ オフィシャルInstagram◆グソクムズ オフィシャルYouTubeチャンネル◆グソクムズ オフィシャルTikTok

