夏休み真っ只中の8月9日(土)・10日(日)・11日(月・祝)に、国営ひたち海浜公園(茨城県ひたちなか市)で開催となる<LuckyFes’25>のアート領域のクリエイティブディレクターとして、2024年に引き続き特殊メイクを活用した独自の世界観が支持されている気鋭のアーティスト快歩(KAIHO)が起用されることが発表された。 「アートの祭典」をテーマのひとつに掲げ開催される<LuckyFes>は、新世代のアーティストによるアートも楽しめるテーマパークのような空間を展開すべく、快歩(KAIHO)が生み出した<LuckyFes>のオリジナルキャラクター「ラッキーモンスター」で会場を楽しく演出する。 非日常とも言える<LuckyFes>会場を練り歩くラッキーモンスターたち、大草原に設置された大型バルーン、会場のあちこちに出現するラッキーモンスター…と、<LuckyFes’24>でも好評を博した「ラッキーモンスター」が更にパワーアップし、さらに2種類のラッキーモンスターが新たに加わるとのこと。 全部で12種類の「ラッキーモンスター」が、国営ひたち海浜公園のアチラコチラに登場することとなるが、全12種類の写真を撮ると、各日先着500名にラキモングッズショップにて「ラッキーモンスター」のステッカーがプレゼントされるイベント「ラキモンキャッチ」も実施される。ステージの移動時にも、たくさんの「ラッキーモンスター」が、フレンズたちをお出迎えというわけだ。 快歩(KAIHO)は、特殊メイク、グラフィック、アートディレクション等、独自の世界観を追求した作品制作を行うクリエイターで、KingGnu、Vaundy、Official髭男dism、きゃりーぱみゅぱみゅ、yama、ALI、藤井風など多くのアーティストにそのアートワークを提供している。ミュージックビデオや映画、ライブなど様々なメディアにおいて幅広く活動しており、特殊メイクのグロテスクなイメージをあえて制限し、色を効果的に使うことで、ポップかつリアルな独自の世界観を表現するアーティストだ。2020年には、オーストラリアで開催された特殊メイクのコンペティション「WBF 2020 World Championships special effects makeup」において、世界のTOP3に選出され、Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2024 世界を変える30歳未満30人も受賞している。 <LuckyFes’25> ■DAY1:8月9日(土)相川七瀬/AMEFURASSHI/アンジュルム/=LOVE/IS:SUE/m-flo/氣志團/CANDY TUNE/CUTIE STREET/s**t kingz/しなこ/湘南乃風/私立恵比寿中学/SWEET STEADY/スキマスイッチ/高嶺のなでしこ/つばきファクトリー/DXTEEN/Def Tech/NIKO NIKO TAN TAN/Novel Core/ハラミちゃん/日向坂46/Billyrrom/FRUITS ZIPPER/MYERA/MAZZEL/muque ■DAY2:8月10日(日)ACIDMAN/Ashley/新しい学校のリーダーズ/ALI/石崎ひゅーい/打首獄門同好会/きゃりーぱみゅぱみゅ/Crossfaith/米米CLUB/コレサワ/Survive Said The Prophet/THE BACK HORN/The BONEZ/Chevon/Chilli Beans./T.M.Revolution/TETORA/TOOBOE/冨岡 愛/Dragon Ash/西川貴教/Novelbright/宮野真守/Mega Shinnosuke/『ユイカ』/礼賛/ROTTENGRAFFTY/Laura day romance ■DAY3:8月11日(月・祝)Aile The Shota/AKASAKI/ASH DA HERO/詩羽/edhiii boi/オーイシマサヨシ /ORANGE RANGE/岸谷香/CLAN QUEEN/KREVA/郷ひろみ/KOMOREBI/JAEJOONG/-真天地開闢集団-ジグザグ/水曜日のカンパネラ/須田景凪/超学生/t-Ace/東京スカパラダイスオーケストラ/なとり/NEWS/HYDE/BUDDiiS/ポルカドットスティングレイ/MUCC/yama/RAISE A SUILEN/レトロリロン 特設ステージ「Lucky Space」 […]

