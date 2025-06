ENHYPENが、6thミニアルバム『DESIRE : UNLEASH』の後続曲「Outside」のミュージックビデオを公開した。 ◆ENHYPEN 動画 ミュージックビデオは、欲望が作ったまた別の「僕」である影が現実に流れ出て都市に混乱を起こし、混乱を防ぐための追いつ追われつの追撃戦を盛り込んでいるという。本体を避けて建物の間を行き来したり、店を襲撃するなど対立の状況の中でますます激しくなるアクションが緊張感を高めている。また、ヒップホップトラップの曲の雰囲気にふさわしいメンバーたちのユニークなヒップホップスタイルが視線を引く。ゲームから飛び出したようなキッチュでありながらも個性の強いスタイリングの影とモノトーン衣装の本体が互いに対比を成し、没入感を高めているとのことだ。 さらに、パワフルなパフォーマンスも圧巻。「線を越えて君のもとに駆けつける」というメッセージを含めた振り付けらしく荒々しくダイナミックな魅力が目立つ。HEESEUNGを中心にメンバーたちが丸く集まって足を力強く転がす動作をはじめ、多様な構成のユニット振り付け、指と肘を弾くダンスなど、パフォーマンス全区間がぴりっとした快感を与える。メンバーたちのカリスマあふれるラップとギャングボーカルにも注目して欲しい。 なおENHYPENは、7月29日に日本4thシングル「宵 -YOI-」をリリースする。 ◾️日本4thシングル「宵 -YOI-」2025年7月29日(火)発売 ・初回限定盤A (EI ver.)フォトブック+ブックカバー A (EI ver.) 36Pリリックブック6PセルフィーフォトカードA (EI ver.) 全7種のうちランダム1枚フォトカード A (EI ver.) 全7種のうちランダム1枚 ・初回限定盤B (EN ver.)フォトブック+ブックカバー B (EN ver.) 36Pリリックブック6Pセルフィーフォトカード B (EN ver.) 全7種のうちランダム1枚フォトカード B (EN ver.) 全7種のうちランダム1枚 ・通常盤・初回プレスブックレット8Pセルフィーフォトカード C (EI ver.) 全7種のうちランダム1枚フォトカード C (EI ver.) 全7種のうちランダム1枚 ・メンバーソロジャケット盤※紙ジャケット仕様となります。リリックブック6Pフォトストリップ 2枚 (EI & EN ver. […]

The post ENHYPEN、本体vs影の息が詰まる追撃戦「Outside」MV公開 first appeared on BARKS.