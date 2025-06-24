ENHYPEN¡¢ËÜÂÎvs±Æ¤ÎÂ©¤¬µÍ¤Þ¤ëÄÉ·âÀï¡ÖOutside¡×MV¸ø³«
ENHYPEN¤¬¡¢6th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDESIRE : UNLEASH¡Ù¤Î¸åÂ³¶Ê¡ÖOutside¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¢¡ENHYPEN Æ°²è ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢ÍßË¾¤¬ºî¤Ã¤¿¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¡ÖËÍ¡×¤Ç¤¢¤ë±Æ¤¬¸½¼Â¤ËÎ®¤ì½Ð¤ÆÅÔ»Ô¤Ëº®Íð¤òµ¯¤³¤·¡¢º®Íð¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÄÉ¤¤¤ÄÄÉ¤ï¤ì¤Ä¤ÎÄÉ·âÀï¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ËÜÂÎ¤òÈò¤±¤Æ·úÊª¤Î´Ö¤ò¹Ô¤Íè¤·¤¿¤ê¡¢Å¹¤ò½±·â¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐÎ©¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¶ÛÄ¥´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥×¤Î¶Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»ëÀþ¤ò°ú¤¯¡£¥²¡¼¥à¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¥Ã¥Á¥å¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î±Æ¤È¥â¥Î¥È¡¼¥ó°áÁõ¤ÎËÜÂÎ¤¬¸ß¤¤¤ËÂÐÈæ¤òÀ®¤·¡¢Ë×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â°µ´¬¡£¡ÖÀþ¤ò±Û¤¨¤Æ·¯¤Î¤â¤È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´Þ¤á¤¿¿¶¤êÉÕ¤±¤é¤·¤¯¹Ó¡¹¤·¤¯¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£HEESEUNG¤òÃæ¿´¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬´Ý¤¯½¸¤Þ¤Ã¤ÆÂ¤òÎÏ¶¯¤¯Å¾¤¬¤¹Æ°ºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¹½À®¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¿¶¤êÉÕ¤±¡¢»Ø¤ÈÉª¤òÃÆ¤¯¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á´¶è´Ö¤¬¤Ô¤ê¤Ã¤È¤·¤¿²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥Ã¥×¤È¥®¥ã¥ó¥°¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£ ¤Ê¤ªENHYPEN¤Ï¡¢7·î29Æü¤ËÆüËÜ4th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾¬ -YOI-¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£ ◾️ÆüËÜ4th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¾¬ -YOI-¡×2025Ç¯7·î29Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä ¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×A (EI ver.)¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ü¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼ A (EI ver.) 36P¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥Ã¥¯6P¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥ÉA (EI ver.) Á´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É A (EI ver.) Á´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç ¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ×B (EN ver.)¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ü¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ð¡¼ B (EN ver.) 36P¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥Ã¥¯6P¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É B (EN ver.) Á´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É B (EN ver.) Á´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç ¡¦ÄÌ¾ïÈ×¡¦½é²ó¥×¥ì¥¹¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È8P¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É C (EI ver.) Á´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É C (EI ver.) Á´7¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1Ëç ¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÈ×¢¨»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ö¥Ã¥¯6P¥Õ¥©¥È¥¹¥È¥ê¥Ã¥× 2Ëç (EI & EN ver. [¡Ä]
The post ENHYPEN¡¢ËÜÂÎvs±Æ¤ÎÂ©¤¬µÍ¤Þ¤ëÄÉ·âÀï¡ÖOutside¡×MV¸ø³« first appeared on BARKS.