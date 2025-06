¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤È¤¨¤°¤ß¤Î¾¯¤Ê¤¤Ç»¤¤É÷Ì£¡ª¥â¥ó¥Þ¥ë¥·¥§¡ÖµÜºê¸©»º¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¥°¥ê¡¼¥ó¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¡×

モンマルシェは、野菜をMOTTOのポタージュシリーズより、「宮崎県産ほうれん草のまろやかグリーンポタージュ」を2025年6月24日(火)に野菜をMOTTO オンラインショップにて販売を開始、2025年6月25日(水)からモール店舗などで順次販売開始します。

モンマルシェ「宮崎県産ほうれん草のまろやかグリーンポタージュ」

内容量:180g

価格 :540円(税込)

■販売開始日

6月24日 野菜をMOTTO オンラインショップ先行発売

※モール店舗は6月25日以降、順次販売開始

■販売

野菜をMOTTO オンラインショップ、モンマルシェ清水本店、野菜をMOTTO パルシェ食彩館、野菜をMOTTO 日本橋三越店、野菜をMOTTO 遠鉄百貨店、楽天店舗など

「日本のおいしい野菜をもっと手軽に食卓へお届けしたい」そんな思いで野菜そのもののおいしさが味わえるように開発された野菜をMOTTOのポタージュシリーズ。

今回主役となるほうれん草は1年を通して温暖な気候の宮崎県産のみにこだわりました。

日本有数の日照時間と温暖な気候で太陽の光をいっぱいにうけて育つほうれん草は、まろやかな甘みとえぐみの少ない濃い風味が特徴です。

しっかりと味の濃いほうれん草を丁寧に裏ごしを二度行い、繊維のざらつきをしっかり取り除き、とろけるようななめらかな舌触りになっています。

宮崎県産のほうれん草は裏ごしを加えても野菜の輪郭をしっかりと残しており、ほうれん草ならではの風味を感じられる味わいです。

【ほうれん草の味わいを感じられるシンプルなスープは滋味深くやさしい味わい】

香味野菜と鶏だしをベースに、乳脂肪分豊かな北海道産の生クリームを加えることでコクとまろやかさをプラス。

最低限の調味料のみで味付けしたスープは、野菜のうまみをそのまま楽しめます。

ほうれん草の持つ鉄分やβカロテンなどの栄養素も、脂質と組み合わせることで吸収効率がアップします。

一口ごとに自然の恵みを感じられる、からだにもやさしいスープです。

