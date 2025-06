¾®¤¸¤ï¡¢¤¯¤¹¤ß¡¢ÌÓ·ê¤ò ÁÇÁá¤¯¥«¥Ð¡¼¡ª¥Ï¡¼¥Ð¡¼¸¦µæ½ê¡Ø¥»¥é¥à¥¯¥Ã¥·¥ç¥óBB¡Ù

ハーバー研究所は、日やけ止め、化粧下地、コンシーラー、ファンデーション、おしろいの5機能が1つになった『セラムクッションBB』を2025年8月21日(木)より、通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売します。

ハーバー研究所『セラムクッションBB』

容量・価格:12g 3,520円(税込)

※レフィル、パフ、ケース(ミラー付き)のセット/

レフィル 3,080円(税込)

ハーバー研究所は、日やけ止め、化粧下地、コンシーラー、ファンデーション、おしろいの5機能が1つになった『セラムクッションBB』を2025年8月21日(木)より、通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で発売。

『セラムクッションBB』は、1品5役のクッションファンデーション。

みずみずしく軽やかな使用感ながらも、シミや小じわ、くすみ、毛穴を自然にカバー。

スキンケアの後、この1品でベースメイクが完成します。

スクワラン※1やヒアルロン酸Na※1、セラミド※2などの美容液成分とソフトフォーカスパウダー※3配合で、つるんとキメの整ったうるおいツヤ肌に仕上げます。

<商品特長>

◎日やけ止め、化粧下地、コンシーラー、ファンデーション、おしろい不要のファンデーション。

SPF22/PA+++。

◎気になるシミや小じわ、くすみ、毛穴を素早く自然にカバーします。

◎光の乱反射により凹凸をぼかすソフトフォーカスパウダーのほか、保湿成分のスクワラン、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP、グリチルリチン酸2K配合で、キメの整ったしっとりとしたツヤ肌を持続させます。

◎肌に負担を感じさせない、みずみずしく軽やかな使用感。

◎付属パフを使用するので、手を汚さずに素早く美肌が完成します。

◎自然な仕上がりのナチュラルベージュ。

<使用方法>

専用パフを本体(クッション)に押しつけて適量を取ります。

肌をこすらないように頬の広い面から、トントンと軽くたたきこむようになじませます。

※みずみずしい使用感を保つため、使用後は蓋をしっかり閉めてください。

セラムクッションBB_使用方法イラスト

※なくなり次第、終了となります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 小じわ、くすみ、毛穴を 素早くカバー!ハーバー研究所『セラムクッションBB』 appeared first on Dtimes.