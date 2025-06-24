ËÌÅÍ¾½¡¢Â¹¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤Ø¡Ö¼ê¤ò°ú¤¤¤Æ¤¢¤Á¤³¤ÁÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤¬23Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Â¹¡¦¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÌÅÍ¾½¡¢½éÂ¹Ž¥¼÷¡¹¤Á¤ã¤ó¤Ëºî¤Ã¤¿¼êÎÁÍýÈäÏª
¡¡ËÌÅÍ¤Ï¡ÖÂ¹¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤Ð¡¼¤Á¤ã¤ó ¼ó¤«¤é°ì´ã¥ì¥Õ¤ò¤Ö¤é²¼¤²¤Æ¡¢¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿»£¤ê¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Â¹¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â¹¤È¤Î»¶Êâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â·òÇ·²ð¤¬Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ëÀîÊÕ¤Ë¡¢¤¸¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¤Ð¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡Öº£Æü¤Ï¡¢¥«¥Ì¡¼¤ÎÂç²ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ÎÀ¨¤¤Á¥¤Î¿ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¤ò¤ª»¶Êâ ¤¤¤Ä¤â¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ñ¥Ñ¤ÈÍè¤ë¾ì½ê¤À¤«¤é¡¢¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¼ê¤ò°ú¤¤¤Æ¤¢¤Á¤³¤ÁÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ¹¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â¹¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö8·î¤Ë¤Ï2ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡ÄËÜÅö¤Ë¤ª±¢ÍÍ¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤¯¸ì¤ê¡ÖÆüº¢¤«¤é¸«´·¤ì¤¿³¹¤â¤¸¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¤Ð¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·Á¯¤Ç¤Þ¤¿¡¢¤¹¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÈÊâ¤¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤ÎÆ»¤Ï²¿ÅÙ¤âÍè¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¹¹¤Ë¿·Á¯¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¥«¥Ê¥À¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ëÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1ÈÖ¤ÎÌÜÅª¤Ï»Ò¼é Æü¡¹¡¢¤³¤Î¿ÍÃ£¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«!?»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤¬µï¤Ê¤¯¤Æ¤âµã¤«¤º¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ò¤È°Â¿´¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÆüËÜ¤ÈÊÝ°é½ê¤Ê¤É¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Á´¤¯°ã¤¦¤½¤¦¤Ç¡ÊÀ¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤«¤éÊÝ°é½ê¤ÏÍ½Ìó¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡Ä¿§¡¹¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬»ä¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤³¤Á¤é¤ÎÊÝ°é½ê¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤º¡¢Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¤ªÍ§Ã£¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬»ÄÇ°¤Ç²Ä°¥ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡£¤¸¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ð¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ·¤Ö¤è¤ê¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¤ªÍ§Ã£¤ÈÂô»³Í·¤Ð¤»¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Í·¤ÓÈè¤ì¤ÆÌ²¤ëÂ¹¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¡Ö·ò²ð¤µ¤ó¤âËÌÅÍ¤µ¤ó¤âÀ¨¤¯´ò¤·¤½¤¦¡¢´é¤¬¤Û¤³¤í¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âµã¤«¤º¤Ë¤¨¤é¤¤¤Í¡×¡ÖÂô»³¤Î»×¤¤¤È¾Ð´é¤ò¶¦¤Ë½ÐÍè¤¿»þ´Ö¤ÏÊõÊª¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£