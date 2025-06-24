ÄÔ´õÈþ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡¢¡È¤º¤Ã¤È¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡É²Æì¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼²°¡ÖA&W¡×ËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª
ÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¤µ¤ó¤Ï6·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡È¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡É¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼²°¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Æì¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼²°¤Ç¤Î»Ñ
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï²Æì¤Î¤ß¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¡ÖA&W²Æì¡×¤Î¤è¤¦¡£´õ¶õ¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÆìÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Ó¡¼¥ë¡ÖORION¡Ê¥ª¥ê¥ª¥ó¡Ë¡×¤Î¥í¥´T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢²ÆìÂÚºß¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Æì¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼²°¤Ç¤Î»Ñ
²Æì¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¥Ý¡¼¥º´õ¶õ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼²°¤µ¤ó¹Ô¤±¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤òÇØ¤Ë¤·¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¥«¥Ã¥×¤òÆ¬¤Ë¾è¤»¤Æ¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤¿¼«¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«21Æü¤Ë¤Ï¡Ö²Æì¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿´õ¶õ¤µ¤ó¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ç²Æì¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(Ê¸:ÃæÂ¼ Æä)