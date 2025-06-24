¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¹©»ö¤Ç»ö¸ÎÂ¿È¯¡¡²¬Ã«JCT¼þÊÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°¤ÉôÃÎ»ö¡Ö½ÅÂç¤Ê²ÝÂê¡¡¿©¤¤»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¿·¤¿¤ÊÂÐºö¡¦¹©»ö´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì Í×Ë¾¤Ø
6·î¸©µÄ²ñ¤Ï¡¢24Æü¤«¤é°ìÈÌ¼ÁÌä¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢²¬Ã«¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¼þÊÕ¤Ç¤Î»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°¤ÉôÃÎ»ö¤Ï¡¢¡Ö¸©¤È¤·¤Æ½ÅÂç¤Ê²ÝÂê¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5·îºÆ³«¤·¤¿¡¢²¬Ã«¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¼þÊÕ¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¹©»ö¡£¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢6·î11Æü¤Þ¤Ç¤Î1¤«·î¤Ç23·ï¤Î»ö¸Î¤¬µ¯¤¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ11·ïÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ò°æÌÐ ¸©µÄ
¡Ö»ö¸Î¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸º¾¯¤·¤Ê¤¤¾õ¶·²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸©Ì±¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ëÃÎ»ö¤ÎÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ö¸ÎËÉ»ßÂÐºö¤Ï½½Ê¬¤«¡×
°¤ÉôÃÎ»ö
¡Ö¸©¤È¤·¤Æ¤â½ÅÂç¤Ê²ÝÂê¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¿©¤¤»ß¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹©»ö¤Ï2029Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¸©¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂÐºö¤ä¹©»ö¤Î´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ê¤É¤âµá¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£