°æ¥Î¸¶²÷É§¡¢ºäËÜ¾»¹Ô¤Î»äÉþ¥¤¥¸¤ê¡Ö¤Þ¤¿¶Ó¸ñ¤À¡Ä¡×¥È¥Ë¥»¥óÎ®¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÅÁ¼ø
¡¡3¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦20th Century¡ÊºäËÜ¾»¹Ô¡á53¡¢Ä¹ÌîÇî¡á52¡¢°æ¥Î¸¶²÷É§¡á49¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥ô¥§¥ó¥½¥ó¿·¥Æ¥ì¥ÓCMÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¼Ò°÷¤«¤é¤ÎÇº¤ß¤Ë²óÅú¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Âç¿Í¤ÎÃË¤ÎÉþÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¼ø¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÖ¤ä¤«¤¹¤®¤ë¡ª¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¼Ì¿¿¤Ë±þ¤¸¤¿¥È¥Ë¥»¥ó
¡¡Ç¯¡¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ºäËÜ¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÃ»¥Ñ¥ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¸µµ¤¤Ç¤¤¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÈ±·¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£°æ¥Î¸¶¤Ï¡ÖºäËÜ¤¯¤ó¤Ï°ìÈÖÇ¯¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ä¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÇ¯¤È¤È¤â¤Ë¥é¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£²¼¤Î¤â¤Î¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£
¡¡Ä¹Ìî¤Ï¡Ö¿§¤È¤«¤âÌÚ¤Ë¤»¤ºÃå¤Æ¤ß¤¿¤éµ¤»ý¤Á¤âÀ²¤ì¤ë¤«¤â¡£·ë¹½Æ±¤¸¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤Î¤ÇÌÀ¤ë¤¤¸¶¿§¤òÃå¤Æ¤ß¤¿¤ê¡×¤È¶¦´¶¡£°ìÅÙÃå¤ë¤È³Ð¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤«¤éÌÀ¤ë¤¤¿§¤Ï¤±¤ó¤¨¤ó¤·¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°æ¥Î¸¶¤À¤¬¡Ö°ì»þ´ü¡¢ºäËÜ¤¯¤ó¤¬¡¢ÇØÃæ¤Ë¶Ó¸ñ¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¡£Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Þ¤¿¶Ó¸ñ¤À¡Ä¤Ã¤Æ¡×¤È¥¤¥¸¤ê¡£
¡¡¡Ö¤À¤Ã¤ÆÇä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¹³µÄ¤¹¤ëºäËÜ¤À¤¬¡£¡Ö¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¸å¤í¤«¤é²¶¤¿¤Á¤Ï¡Ø¤Þ¤¿¶Ó¸ñ¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¤Ç¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡Ø¤À¤í¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È½Å»ë¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¹ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤â¡Ö³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£ÂçÀèÇÚ¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤Ë¡¢¥Ö¡¼¥Ä¤ÇÃå¤¿¤È¤¡¢¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤¦Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢°æ¥Î¸¶¤Ï¡ÖÃå¤¿¤â¤Î¤¬¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿·¶Ê¤ÎMV¤Ç¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤ò¾å²¼Ãå¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÃå¤¿¤é¤¤¤±¤¿¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£Ä¹Ìî¤â¡Öµ¤Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤Í¡×¤È±þ¤¸¡¢°æ¥Î¸¶¤Ï¡Ö¤à¤·¤íÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤«¤é¤ÎÊý¤¬¤¢¤ê¡£¤ä¤Ã¤¿¤â¤ó¤¬¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡25Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¼«Ê¬¤òËá¤¯½Ñ ÁýÌÓCP¡×ÊÓ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òËá¤¯½Ñ ¥¦¥£¥Ã¥°CP¡×ÊÓ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òËá¤¯½Ñ¡×ÊÓ¤Ë½Ð±é¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÖ¤ä¤«¤¹¤®¤ë¡ª¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¼Ì¿¿¤Ë±þ¤¸¤¿¥È¥Ë¥»¥ó
¡¡Ç¯¡¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ºäËÜ¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÃ»¥Ñ¥ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¸µµ¤¤Ç¤¤¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÈ±·¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£°æ¥Î¸¶¤Ï¡ÖºäËÜ¤¯¤ó¤Ï°ìÈÖÇ¯¾å¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ä¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÇ¯¤È¤È¤â¤Ë¥é¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£²¼¤Î¤â¤Î¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£
¡¡¡Ö¤À¤Ã¤ÆÇä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¹³µÄ¤¹¤ëºäËÜ¤À¤¬¡£¡Ö¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¸å¤í¤«¤é²¶¤¿¤Á¤Ï¡Ø¤Þ¤¿¶Ó¸ñ¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¤Ç¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡Ø¤À¤í¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È½Å»ë¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¹ÎÄê¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤â¡Ö³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£ÂçÀèÇÚ¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥«¥¸¥ã¥ó¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤Ë¡¢¥Ö¡¼¥Ä¤ÇÃå¤¿¤È¤¡¢¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤¦Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢°æ¥Î¸¶¤Ï¡ÖÃå¤¿¤â¤Î¤¬¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿·¶Ê¤ÎMV¤Ç¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤ò¾å²¼Ãå¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÃå¤¿¤é¤¤¤±¤¿¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£Ä¹Ìî¤â¡Öµ¤Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤Í¡×¤È±þ¤¸¡¢°æ¥Î¸¶¤Ï¡Ö¤à¤·¤íÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤«¤é¤ÎÊý¤¬¤¢¤ê¡£¤ä¤Ã¤¿¤â¤ó¤¬¤Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡25Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¼«Ê¬¤òËá¤¯½Ñ ÁýÌÓCP¡×ÊÓ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òËá¤¯½Ñ ¥¦¥£¥Ã¥°CP¡×ÊÓ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òËá¤¯½Ñ¡×ÊÓ¤Ë½Ð±é¡£