½Åµ¡´Ø½ÆÃÆ¤ÎÃÆ¿Ä¤ÈÆÃÄê¡¢²Æì¡¡´ðÃÏÎÙÀÜ½»Âð¤ÇÈ¯¸«¡¢ÍÆµ¿¼ÔÉÔ¾Ü
¡¡ÊÆ³¤Ê¼Ââ¥¥ã¥ó¥×¡¦¥Ï¥ó¥»¥ó¡Ê²Æì¸©¶âÉðÄ®¤Ê¤É¡Ë¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë½»Âð¤Ç2022Ç¯7·î¡¢½ÆÃÆ¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¸©·Ù¤Ï24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢½Åµ¡´Ø½Æ¤Î½ÆÃÆ¤ÎÃÆ¿Ä¤ÈÆÃÄê¤·¤¿¡£ÊÆ·³Â¦¤«¤é¤Ï¡ÖÊÆ·³Í³Íè¤ÎÎ®ÃÆ¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢´ïÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤ÇÍÆµ¿¼ÔÉÔ¾Ü¤Î¤Þ¤Þ23ÆüÉÕ¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¡¢ÁÜºº¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï23Ç¯2·î¤Ë¥¥ã¥ó¥×¡¦¥Ï¥ó¥»¥óÆâ¤Î¼Í·â¾ì¤ËÎ©¤ÁÆþ¤êÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸øÁÊ»þ¸ú¤Î3Ç¯¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢ÃÆ¤Î½êÍ¼Ô¤ä¸¶°ø¤ÏÈ½ÌÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÆ¿Ä¤Ë¤Ï¤µ¤Ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢22Ç¯7·î6Æü¡¢¶âÉðÄ®°Ë·Ý¤Î½»Âð¤Ç¡¢Âæ½ê¾¡¼ê¸ý¥É¥¢¤Î¥¬¥é¥¹¤ÈÌÖ¸Í¤¬²¿¤é¤«¤ÎÊýË¡¤ÇÂ»²õ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£