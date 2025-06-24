TWICE ¥µ¥Ê¡¢ÈþµÓµ±¤¯¡Ö¥×¥é¥À¡×¥³¡¼¥Ç¤ËÈ¿¶Á¡ª¡¡¡ÖÁ´Êý°ÌÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¹ñÊõ¡×
¡¡TWICE¤ÎSANA¡Ê¥µ¥Ê¡Ë¤¬¡¢6·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡ÖPRADA¡Ê¥×¥é¥À¡Ë¡×¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÅ»¤Ã¤¿¥½¥í¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤ÇØÃæ¤òÂçÃÀÈäÏª¡ª¡¡¥µ¥Ê¤Î¸å¤í»Ñ
¢£¸å¤í»Ñ¤âÁÇÅ¨
¡¡2023Ç¯9·î¤è¤ê¡Ö¥×¥é¥À¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥Ê¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö6·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥×¥é¥À ¡×¤Î¡Ö2026Ç¯½Õ²Æ¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥À ¡×¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤¹¥µ¥Ê¤ÎÁ´¿È¥«¥Ã¥È¤ä¥·¥ç¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¼ý¤á¤¿Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹õ¤¤¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤¬¥µ¥Ê¤Îµ±¤¯ÈþµÓ¤ò¤è¤êÈþ¤·¤¯Ì¥¤»¤¿1Ëç¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥×¥é¥À ¡×¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÈþ¤·¤¤ÇØÃæ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥µ¥Ê¤Î¸å¤í»Ñ¤â¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë»þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÈà½÷¤Î»Ñ¤Ë¡¢Æ±Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁ´Êý°ÌÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¸å¤í»Ñ¤âÈ±¤â¥°¥ì¥¤¥È¡×¡Ö¥×¥é¥À¡ß¥µ¥Ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¹ñÊõ¤À¤è¡×¤È¡¢Àä»¿¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖSANA¡×Instagram¡Ê@m.by__sana¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤ÇØÃæ¤òÂçÃÀÈäÏª¡ª¡¡¥µ¥Ê¤Î¸å¤í»Ñ
¢£¸å¤í»Ñ¤âÁÇÅ¨
¡¡2023Ç¯9·î¤è¤ê¡Ö¥×¥é¥À¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥Ê¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö6·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥×¥é¥À ¡×¤Î¡Ö2026Ç¯½Õ²Æ¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥À ¡×¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤¹¥µ¥Ê¤ÎÁ´¿È¥«¥Ã¥È¤ä¥·¥ç¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¼ý¤á¤¿Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¹õ¤¤¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤¬¥µ¥Ê¤Îµ±¤¯ÈþµÓ¤ò¤è¤êÈþ¤·¤¯Ì¥¤»¤¿1Ëç¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖSANA¡×Instagram¡Ê@m.by__sana¡Ë