¡Ö¤³¤ó¤Ê½÷¤Î»Ò¤¬ÅìµþÅÔ¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¥â¥Æ¥â¥Æ¤Î¤ªÉ±ÍÍJK¤ËµÞÂ®¤Ë¼æ¤«¤ì¡Ä¥Ô¥¢¥¹7¸Ä¶õ¤¤Î¹â3ÃË»Ò¤¬Ì´Ãæ¤Ë¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¥Ï¥í¥óÊÔÂè2ÏÃ
¡¡²Ö¤¯¤¸¤ÇÀÖ¤¤²Ö¤ò°ú¤¤¤¿¤ª¾îÍÍJK¡¦¤Ò¤Ê¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ëÁê¼ê¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÌë¥Ç¡¼¥È¤Ë¹Ô¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Ò¤Ê¤Ï½øÈ×¤«¤é¼«Ê¬¤ËÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥¢¥¹7¸Ä¶õ¤¤Î¥®¥¿¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤â¤ó¤¿¤òÍ¶¤¦¡£¤Ò¤Ê¤òÁÛ¤¦ÃË»Ò2¿Í¤¬¼»ÅÊ¤ËÇ³¤¨¤ëÃæ¡¢°Õµ¤Åê¹ç¤·µÞÀÜ¶á¤¹¤ë2¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ï¡Ö¥Þ¥Ö¡×¤«¤é¡Ö¥é¥Ö¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÃË»Ò3¿Í¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Æ¥â¥Æ¤ªÉ±ÍÍJK
¡¡Ëè½µ·îÍËÆü¤è¤ë9»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤ÎABEMA¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù(ÄÌ¾Î¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù)¡£23Æü¤Ï¥Ï¥í¥óÊÔÂè2ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¡£
¡¡¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¤È¤Ï¡¢±¿Ì¿¤ÎÎø¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡¢Îø¤ÈÀÄ½Õ¤Î½¤³ØÎ¹¹Ô¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡£¥ë¡¼¥ë¤Ï2Çñ3Æü¤ÎÎ¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¹ðÇò¡£¤½¤³¤Ç¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é½ªÎ»¡¢¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼¡¤ÎÎ¹¤òÂ³¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«Áª¤Ù¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£Îø°¦¸«ÆÏ¤±¿Í¤Ï°æ¾åÍµ²ð¡ÊNON STYLE¡Ë¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡¢ÃæÀîÂçÊå¡¢¤«¤¹¡£
º£²ó»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡ª
¡¦½÷»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼
¡Ú¿·µ¬¡Û
¤¢¤ª¤¤¡Ê±ÊÀ¥ÊË¡¢¹â3¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
¤»¤ê¤Ê¡Êº´Æ£¶ÜºÚ¡¢¹â1¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë
¡Ú·ÑÂ³¡Û
¤Ò¤Ê¡ÊÄ¹ÉÍ¹Æà¡¢¹â2¡¿ÅìµþÅÔ¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥¿¥óÊÔ¡×¤«¤é¤Î·ÑÂ³)
¤ª¤È¤Ï¡ÊÁÒÈ¬²»±©¡¢¹â3¡¿Ê¡²¬¸©¡¢¡Ö¥×¥µ¥óÊÔ¡×¤«¤é¤Î·ÑÂ³¡Ë
¤á¤¤¡ÊÅ·µÜ²êÍ£¡¢¹â3¡¿Ê¡²¬¸©¡¢¡Ö¥¥ç¥ó¥¸¥åÊÔ¡×¤«¤é¤Î·ÑÂ³¡Ë
¡¦ÃË»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼
¡Ú¿·µ¬¡Û
¤ë¤¤¡ÊÁÒÅÄÎ°°Î¡¢¹â3¡¿Ä¹Ìî¸©¡Ë
¤·¤å¤ó¡ÊÁÒß·½Ó¡¢¹â2¡¿°ñ¾ë¸©¡Ë
¤ê¤ç¤¦¤¹¤±¡ÊÁ¾º¬Î¿Êå¡¢¹â3¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë
¤â¤ó¤¿¡Ê¹â3¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë
¡Ú·ÑÂ³¡Û
¤ª¤¦¤¬¡Êºù²æ¡¢¹â2¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë
µ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷»Ò¤¬ÊÌ¤ÎÃË»Ò¤ÈÆÃÊÌ¥Ç¡¼¥È¡Ä¡Ö²ù¤·¤¤¡×ÃË»Ò2¿Í¤¬¼»ÅÊ
¡¡1ÆüÌÜ¤Î¸á¸å¡¢½÷»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²Ö¤¯¤¸¤ò°ú¤¡¢ÀÖ¤¤²Ö¤ò°ú¤¤¤¿½÷»Ò2¿Í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤òÍ¶¤Ã¤ÆÌë¤ÎÆÃÊÌ¥Ç¡¼¥È¤Ë¹Ô¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤³¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¤¯¤¸¤ò°ú¤¯½÷»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ê¤«¤ÇÀÖ¤¤²Ö¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤È¤Ï¤È¤Ò¤Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ò¤Ê¤Ï¡Ö¤â¤ó¤¿¤¯¤ó¹Ô¤³¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¯¤â¤ó¤¿¤òÍ¶¤¤¡¢¤â¤ó¤¿¤â¡Ö¥Þ¥¸¤Ç!?¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¤ÇÂç´î¤Ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤Ò¤Ê¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¤å¤ó¡¢¤ë¤¤¤ÏÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Î¥Þ¥·¥å¥Þ¥íÂÐ·è¤Ç¡¢¤Ò¤Ê¤È¤Îµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ë¤¤¤Ï¡¢¡ÖÆâ¿´°ì½ï¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤ó¤¿¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼»ÅÊ¡£Æ±¤¸¤¯¤Ò¤Ê¤òÂè°ì°õ¾Ý¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¤å¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¤Ò¤Ê¤¬¡Ë¤â¤ó¤¿¤¯¤ó¤òÍ¶¤Ã¤Æ²ù¤·¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¤º¤Ã¤ÈºÇ½é¤«¤é¤Ò¤Ê¤Á¤ã¤ó¤À¤è¡×¤â¤ó¤¿¤Î¥ÉÄ¾µå¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡ªµÞÀÜ¶á¤¹¤ë2¿Í
¡¡Ìë¤ÎÆÃÊÌ¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤Ê¡õ¤â¤ó¤¿¡¢¤ª¤È¤Ï¡õ¤ª¤¦¤¬¤Î¥Ú¥¢¤¬¹Ô¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£Âç¤¤Ê2³¬·ú¤Æ¥Ð¥¹¤Ç¤¤é¤á¤¯¥Ï¥í¥ó¤Î³¹¤ò¼þ¤ë¹ë²Ú¤Ê¥Ç¡¼¥ÈÆâÍÆ¤Ë¡¢4¿Í¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤È¡¢ÁáÂ®¤Ò¤Ê¤Ï¤â¤ó¤¿¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°²è¤ò²ó¤·¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë¤â¤ó¤¿¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤«¤¹¤Ï¡ÖÈà»á¤Ã¤Ý¡¼¤¤¡ª¡×¤È2¿Í¤ÎÂ©¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»¡ÃÎ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ò¤Ê¤¬¡Ö¹¥¤¤ÊÈ±·Á¤¢¤ë¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤â¤ó¤¿¤Ï¡Ö²¶¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤â»þ´Ö¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¤Ò¤Ê¤ÎÈ±·¿¤ò¤Ù¤¿Ë«¤á¡£¤Ò¤Ê¤â¡Ö½é¤á¤Ï¤â¤ó¤¿¤Î¤¿¤á¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢º£¤Ï¤â¤ó¤¿¤Î¤¿¤á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¡¢¤â¤ó¤¿¤Ï¡Ö²¶¤Î¤¿¤á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë!?¡×¤È¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Ë¡£¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¡¢¤«¤¹¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤Áê¼ê¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤Î¾å¼ê¤¤¤Ê¤¢¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£¤¤¤Á¤Ð¤óµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£¡Ö¡Ê¤â¤ó¤¿¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡Ë¤Ò¤Ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯¾Ð¤¦¤Ò¤Ê¤Ë¡¢¡Ö¤º¤Ã¤ÈºÇ½é¤«¤é¤Ò¤Ê¤Á¤ã¤ó¤À¤è¡×¤È¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÅÁ¤¨¤ë¤â¤ó¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤â¤ó¤¿¥»¥ó¥¹¤¤¤¤¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤È¡É¾å¤«¤éÌÜÀþ¡È¤Î¤Ò¤Ê¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é³åºÓ¤¬µ¯¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤â¤ó¤¿¤Ï¡Ö²¶¤â¤Ò¤Ê¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¤¹¤´¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê½÷¤Î»ÒÅìµþÅÔ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ò¤Ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥Ö¡×¤«¤é¡Ö¥é¥Ö¡×¤Ø!?¡¡°Õµ¤Åê¹ç¤¹¤ë¤â¤ó¤¿¡õ¤Ò¤Ê¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÇ®¶¸
¡¡ÅÓÃæ¤Ç¤ª¤¦¤¬¡õ¤ª¤È¤Ï¤¬¡¢¤Ò¤Ê¡õ¤â¤ó¤¿¤ËÂÐ¤·¡¢¤â¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¿Ò¤Í¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤â¤ó¤¿¤¬¡Ö¤Þ¤À¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢1ÆüÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤À¤¤¤Ö¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢¤Ò¤Ê¤¬¡Ö¥Þ¥Ö¥Þ¥Ö¡ª¡×¤È³ä¤ê¹þ¤ß¡¢Â³¤¤¤Æ¤â¤ó¤¿¤â¤½¤ì¤Ë¾è¤Ã¤«¤ê¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¡ª¡×¤È¸À¤¤´¹¤¨¤¿¡£¤â¤ó¤¿¤Î¸«»ö¤Ê±¤Æ§¤ß¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥Ö¤«¤é¥é¥Ö¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¡¼¡¼¡ª¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡¤Ò¤Ê¤Ï¡Ö¥Þ¥Ö¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡Ê¤Î¤Ë¡Ë¡Ä¡×¤È¤â¤ó¤¿¤ÎÊ¹¤´Ö°ã¤¤¤ò¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¤¤¤¤è¥é¥Ö¤Ç¡ª¥é¥Ö¤Ë¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È»¿Æ±¡£¡Ö¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤À¡×¡Ö¥é¥ÖÁá¤¯¤Í¡©1ÆüÌÜ¤ä¤Ç¡¢¤Þ¤À¡×¤È¤ª¤È¤Ï¡õ¤ª¤¦¤¬¤ÎÎäÀÅ¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ë¤â¡¢µÞ·ã¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÇ®¤ÏÎä¤á¤º¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿°æ¾å¤¬¡Ö¤â¤ó¤¿¤â¼«Á³ÂÎ¤ä¤â¤ó¤Ê¡×¤È¸À¤¦¤ÈÂçÍ§¤â¡ÖÌµÍý¤·¤Æ¤ë´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¤È2¿Í¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤´Ø·¸À¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£