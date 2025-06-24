¡ÚApp Store iPhone¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡Û¡ØShadowverse: Worlds Beyond¡Ù¤¬2½µÏ¢Â³¤Î¼ó°Ì¡Ê6/16¡Á22¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤ÎApp Store¤Ç1½µ´Ö¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿iPhone¥²¡¼¥à¿ô¤Î½¸·×¤ò´ð¤ËºîÀ®¤·¤¿¡ÖApp Store iPhone ½µ´Ö¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×¢¨¡£ºÇ¿·Ä´ºº¡Ê2025Ç¯6·î16Æü¡Á22Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌµÎÁ¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×1°Ì¤Ë¡ØShadowverse: Worlds Beyond¡Ù¡¢¡ÖÍÎÁ¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×1°Ì¤Ë¡ØMinecraft¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤½¤ì¤¾¤ìÁ°½µ¤ËÂ³¤¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥ó¥¥ó¥°É½¡ÛApp Store ÌµÎÁ iPhone ¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡¡TOP10
¢¡2°Ì¤Ë¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ Å·²¼¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¡¢3°Ì¤Ë¡ØLINE ¥Þ¥Ã¥Á¥Õ¥é¥¤¥È¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì
¡¡¡ÖÌµÎÁ¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×1°Ì¤Î¡ØShadowverse: Worlds Beyond¡Ù¤Ï¡¢Cygames¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖShadowverse¡×¤Î¿·ºî¡£¡ÖÄ¶¿Ê²½¡×¤ä¡Ö¥Ñ¡¼¥¯µ¡Ç½¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿·Í×ÁÇ¡¦¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬²Ã¤ï¤ê¿·¤¿¤Ê¼¡¸µ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¸ì¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥â¡¼¥É¤Ê¤É¡¢1¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÂ¿¿ô¡£1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿Á°½µ¤ËÂ³¤¡¢¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤Î¸ø¼°X¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï¡¢72Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê23Æü ¸á¸å7»þ»þÅÀ¡Ë¡£
¡¡Â³¤¯2°Ì¤Ë¤Ï¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ Å·²¼¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¡¢3°Ì¤Ë¤Ï¡ØLINE ¥Þ¥Ã¥Á¥Õ¥é¥¤¥È¡Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ì½éÅÐ¾ì¡£
¡¡2°Ì¤Î¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ Å·²¼¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾¡¦Å·Æ»¡Ù¤ÎÀµ¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢MMO¡ÊÂç¿Í¿ô¤¬Æ±»þ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤Î¤³¤È¡ËÎò»ËÀïÎ¬¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡£ÃÛ¾ë¤Ë¤è¤ë°ÜÆ°»þ´Ö¤Î·Ú¸º¤ä¡¢Â¾¤ÎÂçÌ¾ÀªÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë³°¸ò¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖÆ±ÌÁÄù·ë¡×¤Ê¤É¡ÈÀïÎ¬Í×ÁÇ¡É¤¬ËþºÜ¡£Àï¹ñ¤ÎÀ¤¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ìÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3°Ì¤Î¡ØLINE ¥Þ¥Ã¥Á¥Õ¥é¥¤¥È¡Ù¤Ï¡¢¥Ñ¥º¥ë¤ò3¤Ä°Ê¾å¤Ä¤Ê¤²¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±Áàºî¤ä¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤²¦Æ»¤Î3¥Þ¥Ã¥Á¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¤À¡£
¡¡¿Íµ¤ÂÐÀï¥Ñ¥º¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ñ¥º¥É¥é¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥Ñ¥º¥ë&¥É¥é¥´¥ó¥º ¥¼¥í¡Ù¤Ïº£½µ5°Ì¤Ë¡£½éÅÐ¾ì¤«¤é4½µÏ¢Â³¤ÇTOP10Æþ¤ê¤·¤¿¡Ê1°Ì¢ª1°Ì¢ª8°Ì¢ª5°Ì¡Ë¡£
¢¡¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¡×¥Ñ¥Á¥¹¥íµ¡¤ÎiOSÈÇ¤Ï¡¢3½µÏ¢Â³TOP3Æþ¤ê
¡¡°ìÊý¡ÖÍÎÁ¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×1°Ì¤Î¡ØMinecraft¡Ù¤Ï¡¢¹¶Î¬ÌÜÉ¸¤äÌÜÅª¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥²¡¼¥à¡£ÁÏÂ¤ÎÏ¤ä¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°³Ø½¬¤ËÌòÎ©¤Ä¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡Ö¶µ°éÈÇ¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤âÂ¿¤¯¡¢Âç¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2°Ì¤Ï¡ØMinecraft¡ÙÆ±ÍÍ¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ø¥¹¥¤¥«¥²¡¼¥à-Aladdin X¡Ù¡¢3°Ì¤Ë¤Ï¡Ø¥¹¥Þ¥¹¥í ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢½éÅÐ¾ì¤«¤é3½µÏ¢Â³¤ÇTOP3¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡Ê1°Ì¢ª2°Ì¢ª3°Ì¡Ë¡£¡Ø¡Á¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡Ù¤Ï¡¢¥«¥×¥³¥ó¤Î¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Î¥Ñ¥Á¥¹¥íµ¡ºÇ¿·ºî¤ÎiOSÈÇ¡£ÅÐ¾ì½é´ü¤«¤é¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¼Âµ¡¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÎ×¾ì´¶¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Û¡¼¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÍ·¤Ù¤ë¥â¡¼¥É¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÄ¶Çí¤®¼è¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹G¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·Í·¤Ù¤ë¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¤Ï¡ÖORICON NEWS¡×¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÆüËÜ¤ÎApp Store¤Ç1½µ´Ö¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿iPhone¥¢¥×¥ê¡¿¥²¡¼¥à¿ô¤Î½¸·×¤ò´ð¤ËºîÀ®¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¡£½¸·×´ü´Ö¤Ï¡¢Á°½µ¤Î·îÍË¡ÁÆüÍËÆü¡£¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¡ÖApp Store iPhone¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡ÊÍÎÁ¡¿ÌµÎÁ¡Ë¡×¡¢¥²¡¼¥à°Ê³°¤Î¥¢¥×¥ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡ÖApp Store iPhone ¥¢¥×¥ê¥Á¥ã¡¼¥È¡ÊÍÎÁ¡¿ÌµÎÁ¡Ë¡×¤Î·×4¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¡¢¡ÖORICON NEWS¡×Æâ¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡2°Ì¤Ë¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ Å·²¼¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¡¢3°Ì¤Ë¡ØLINE ¥Þ¥Ã¥Á¥Õ¥é¥¤¥È¡Ù¤¬½éÅÐ¾ì
¡¡¡ÖÌµÎÁ¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×1°Ì¤Î¡ØShadowverse: Worlds Beyond¡Ù¤Ï¡¢Cygames¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖShadowverse¡×¤Î¿·ºî¡£¡ÖÄ¶¿Ê²½¡×¤ä¡Ö¥Ñ¡¼¥¯µ¡Ç½¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿·Í×ÁÇ¡¦¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬²Ã¤ï¤ê¿·¤¿¤Ê¼¡¸µ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¸ì¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥â¡¼¥É¤Ê¤É¡¢1¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÂ¿¿ô¡£1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿Á°½µ¤ËÂ³¤¡¢¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜºî¤Î¸ø¼°X¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï¡¢72Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê23Æü ¸á¸å7»þ»þÅÀ¡Ë¡£
¡¡Â³¤¯2°Ì¤Ë¤Ï¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ Å·²¼¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¡¢3°Ì¤Ë¤Ï¡ØLINE ¥Þ¥Ã¥Á¥Õ¥é¥¤¥È¡Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ì½éÅÐ¾ì¡£
¡¡2°Ì¤Î¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾ Å·²¼¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¿®Ä¹¤ÎÌîË¾¡¦Å·Æ»¡Ù¤ÎÀµ¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢MMO¡ÊÂç¿Í¿ô¤¬Æ±»þ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤Î¤³¤È¡ËÎò»ËÀïÎ¬¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡£ÃÛ¾ë¤Ë¤è¤ë°ÜÆ°»þ´Ö¤Î·Ú¸º¤ä¡¢Â¾¤ÎÂçÌ¾ÀªÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë³°¸ò¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖÆ±ÌÁÄù·ë¡×¤Ê¤É¡ÈÀïÎ¬Í×ÁÇ¡É¤¬ËþºÜ¡£Àï¹ñ¤ÎÀ¤¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ìÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3°Ì¤Î¡ØLINE ¥Þ¥Ã¥Á¥Õ¥é¥¤¥È¡Ù¤Ï¡¢¥Ñ¥º¥ë¤ò3¤Ä°Ê¾å¤Ä¤Ê¤²¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±Áàºî¤ä¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤²¦Æ»¤Î3¥Þ¥Ã¥Á¥Ñ¥º¥ë¥²¡¼¥à¤À¡£
¡¡¿Íµ¤ÂÐÀï¥Ñ¥º¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ñ¥º¥É¥é¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥Ñ¥º¥ë&¥É¥é¥´¥ó¥º ¥¼¥í¡Ù¤Ïº£½µ5°Ì¤Ë¡£½éÅÐ¾ì¤«¤é4½µÏ¢Â³¤ÇTOP10Æþ¤ê¤·¤¿¡Ê1°Ì¢ª1°Ì¢ª8°Ì¢ª5°Ì¡Ë¡£
¢¡¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¡×¥Ñ¥Á¥¹¥íµ¡¤ÎiOSÈÇ¤Ï¡¢3½µÏ¢Â³TOP3Æþ¤ê
¡¡°ìÊý¡ÖÍÎÁ¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡×1°Ì¤Î¡ØMinecraft¡Ù¤Ï¡¢¹¶Î¬ÌÜÉ¸¤äÌÜÅª¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥µ¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥²¡¼¥à¡£ÁÏÂ¤ÎÏ¤ä¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°³Ø½¬¤ËÌòÎ©¤Ä¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡Ö¶µ°éÈÇ¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤âÂ¿¤¯¡¢Âç¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2°Ì¤Ï¡ØMinecraft¡ÙÆ±ÍÍ¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ø¥¹¥¤¥«¥²¡¼¥à-Aladdin X¡Ù¡¢3°Ì¤Ë¤Ï¡Ø¥¹¥Þ¥¹¥í ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢½éÅÐ¾ì¤«¤é3½µÏ¢Â³¤ÇTOP3¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡Ê1°Ì¢ª2°Ì¢ª3°Ì¡Ë¡£¡Ø¡Á¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥º¡Ù¤Ï¡¢¥«¥×¥³¥ó¤Î¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Î¥Ñ¥Á¥¹¥íµ¡ºÇ¿·ºî¤ÎiOSÈÇ¡£ÅÐ¾ì½é´ü¤«¤é¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¼Âµ¡¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÎ×¾ì´¶¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Û¡¼¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÍ·¤Ù¤ë¥â¡¼¥É¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÄ¶Çí¤®¼è¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹G¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·Í·¤Ù¤ë¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¤Ï¡ÖORICON NEWS¡×¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÆüËÜ¤ÎApp Store¤Ç1½µ´Ö¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤µ¤ì¤¿iPhone¥¢¥×¥ê¡¿¥²¡¼¥à¿ô¤Î½¸·×¤ò´ð¤ËºîÀ®¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¡£½¸·×´ü´Ö¤Ï¡¢Á°½µ¤Î·îÍË¡ÁÆüÍËÆü¡£¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¡ÖApp Store iPhone¥²¡¼¥à¥Á¥ã¡¼¥È¡ÊÍÎÁ¡¿ÌµÎÁ¡Ë¡×¡¢¥²¡¼¥à°Ê³°¤Î¥¢¥×¥ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡ÖApp Store iPhone ¥¢¥×¥ê¥Á¥ã¡¼¥È¡ÊÍÎÁ¡¿ÌµÎÁ¡Ë¡×¤Î·×4¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¡¢¡ÖORICON NEWS¡×Æâ¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£