Áª¤Ð¤ì¤·¥²¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤è¡¢ÀÅ²»¡¦¹âÀÇ½PC¤ò¶î»È¤¹¤ë¸½Âå¤Î¥Ë¥ó¥¸¥ã¤¿¤ì
ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¤¯¡ª Ç¦¡ª
¥²¡¼¥Þ¡¼½ô»á¤Ë¤Ï¼á²à¤ËÀâË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¹âÀÇ½¤Ê¥Î¡¼¥ÈPC¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊCPU¤äGPU¡¢½áÂô¤Ê¥á¥â¥ê¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤òÅëºÜ¤·¤¿¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¡¼¥ÈPC¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ï¡¢ºÇ¿·GPU¡ÖNVIDIA® GeForce RTX™ 50¥·¥ê¡¼¥º Laptop GPU¡×ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤Î½Ð²Ù¤â¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¡¢½ÅÎÌµé¤ÎÂçºî¥²¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤È¤¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Öºî¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍê¤â¤·¤¤Â¸ºß¡£
¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¤¿¤ÓÊüÇ®¤Î¤¿¤á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬²ó¤ê½Ð¤¹¤È¡¢Çú²»¤Ç¼þ°Ï¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç·¿¤Ç½ÅÎÌ¤â¤«¤µ¤à¤«¤é¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤¬º¤Æñ¤À¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»È¤¤¤³¤Ê¤·¤¬Æñ¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ³Æþ¤Ë¤Ï¤Ä¤¤Æó¤ÎÂ¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
¥Ë¥ó¥¸¥ã¤¬·Ú¡¹¤È·È¤¨¤Æ¤¤¿Âç²èÌÌ¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¡¼¥ÈPC¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Ï
¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÇØ¸å¤Ë²¿¼Ô¤«¤Îµ¤ÇÛ¤¬¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¥¥ß¤¬¿¿¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¡¼¥ÈPC»È¤¤¤³¤Ê¤·½Ñ¤òÂÎÆÀ¤·¤Æ¤ª¤é¤Ì¤«¤é¤À¡×
¤Ê¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤Ä¥Ã!?
¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÊ¤ÌÌ¤ò¤·¤¿¹õ¤Å¤¯¤á¤Î¿ÍÊª¤Î»Ñ¤¬¡£¸½Âå¤Ã¤Ý¤¤ÉþÁõ¤À¤±¤É¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ã¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©
¡Ö¤½¤Î¤È¤ª¤ê¡£»ä¤Ï¥²¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¡£¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¡¼¥ÈPC»È¤¤¤³¤Ê¤·½Ñ¤ò¶Ë¤á¤·¼Ô¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎPC¤Ï»ä¤ÎÁêËÀ¡¢GIGABYTE¤Î¡ØAORUS ELITE 16¡Ù¡Ê¥ª¡¼¥é¥¹ ¥¨¥ê¡¼¥È 16¡Ë¤È¿½¤¹¡×
¤ª¡¢¤ª¤¦¡£ÆÉ¿´½Ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÏÃ¤¬Áá¤¤¤«¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÂç¤¤Ê¥Î¡¼¥ÈPC¤ò·Ú¡¹¤È¾®ÏÆ¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¿¤Ê¤¡¡£
¡Ö¤¦¤à¡£¤³¤Î¡ØAORUS ELITE 16¡Ù¤ÏºÇ¿·GPU¡ØNVIDIA® GeForce RTX 5070 Laptop GPU¡Ù¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê16¥¤¥ó¥ÁÂç²èÌÌ¥Î¡¼¥ÈPC¤À¤¬¡¢½ÅÎÌ¤Ï2.3Kg¡£»ä¤¬²øÎÏ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÊÒÂÎ©¤Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê·Ú¤µ¤À¡£»ý¤Ã¤Æ¤ß¤í¡×
¤Õ¤à¡¢¤¿¤·¤«¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤½¤¦¤Ê½ÅÎÌ¤À¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¸ü¤â2¡Á2.3cm¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤«¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢µ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÆ°ºî²»¤¬¤È¤Æ¤âÀÅ¤«¤Ê¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤À¤í¤¦¡£¥Ë¥ó¥¸¥ãÀìÍÑ¤À¤«¤é¡©
¤È¤³¤í¤Ç¥²¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¤µ¤ó¡¢ÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æº£Æü¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤´ÍÑ·ï¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ö¥¥ß¤¬¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¡¼¥ÈPC¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ¤·¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë»È¤¨¤ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¡¼¥ÈPC¡ØAORUS ELITE 16¡Ù¤È¡¢¤½¤Î»È¤¤¤³¤Ê¤·½Ñ¤ò»ØÆî¤·¤è¤¦¤È»²¾å¤·¤¿¤Î¤À¡ª¡×
¤½¤¦°ìÊýÅª¤Ë¹ð¤²¤Æ¤¤¿¥²¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¡£¤Õ¤¿¤¿¤ÓPC¤ò¼ê¤Ë¤È¤ë¤È¡¢¥Þ¥¹¥¯±Û¤·¤Ê¤Î¤Ë¤è¤¯ÄÌ¤ëÀ¼¤Ç¡¢¤³¤ÎPC¤ÎÀâÌÀ¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÑ¸¸¼«ºß¡£¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢ÀßÄê¤ò°ì³ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë
¡ÖºÙ¤«¤¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¸å²ó¤·¤À¡£¤Þ¤º¤Ï¥²¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ãÎ®PC»È¤¤¤³¤Ê¤·½Ñ¤ÎËÜ²û¤ò¤ª¸«¤»¤·¤è¤¦¡×
¡Ö¤¢¤ë¤È¤¤ÏÇÈ¤¬°ú¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ËÀÅ¤«¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë¤È¤¤ÏÌ²¤ëÌÚ¡¹¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ò²¹Â¸¤·¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦Àï¡Ê¥²¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï»ý¤Æ¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò²òÊü¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê³èÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡ØAORUS ELITE 16¡Ù¤ÎÆÃÄ¹¡£¤¤¤¶¡¢¤³¤ÎÀßÄê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥¢¥×¥ê¡ØGiMATE¡Ù¤ò¸«¤è¡ª¡×
¤Ê¤ë¤Û¤É¡£ÅÅ¸»´ÉÍý¤Ê¤ÉPC¤Î¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¡¢Windows¤Î¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ñ¥Í¥ë¡×¤«¤é¤Ò¤È¤Ä¤º¤ÄÃµ¤·½Ð¤·¤ÆÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢GIGABYTE¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¡¼¥ÈPC¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖGiMATE¡×¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÀßÄê¤ò°ì³ç¤Ç¹Ô¤Ê¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤äÅÅ¸»¤Ê¤É¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹àÌÜ¤«¤é¡¢ÎäµÑ¥Õ¥¡¥ó¤Î¶¯¼å¡¢CPU¤ª¤è¤ÓGPU¤Î±é»»¥Ñ¥ï¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿¼¤¤ÉôÊ¬¤ÎÄ´À°¤Þ¤Ç¡¢³Æ¹àÌÜ¤ò¸ÄÊÌ¤ËÀßÄê²ÄÇ½¡£
³Æ¹àÌÜ¤ÎÀßÄê¤ò¡Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤ÆÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥²¡¼¥à¥â¡¼¥É¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¥â¡¼¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡£
¡ÖÎäµÑ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÆ°ºî²»¤¬¿´ÇÛ¤Ç¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¡¼¥ÈPC¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Ç»È¤¦¤³¤È¤ò¤¿¤á¤é¤¦¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤¬¡¢¡ØAORUS ELITE 16¡Ù¤Ê¤é¥¹¥Þ¡¼¥ÈÎäµÑ¤ÎÀßÄê¤ÇÆ°ºî²»¤òÀ©¸æ¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ãÅª¤ËÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯Ìµ²»¤Ë¶á¤¤¡Ø0dBÀÅ²»¥â¡¼¥É¡Ù¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ê¡×¤È¡¢ÀÅ²»ÀßÄê¤ÎÏÃÂê¤Ê¤Î¤Ë»×¤ï¤ºÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤ÆÇ®¤¯¸ì¤ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¡£
ËÁÆ¬¤Ç¡¢Æ°ºî²»¤¬ÀÅ¤«¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á0dBÀÅ²»¥â¡¼¥É¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼Ç¦Ë¡¡¢²»À¼¥³¥Þ¥ó¥ÉÀßÄê¤Î½Ñ
¤»¤Ã¤«¤¯¥Ë¥ó¥¸¥ã¤Ê¤ó¤À¤·¡¢¤½¤í¤½¤íËÜÊª¤ÎÇ¦½Ñ¤¬¸«¤¿¤¤¤Ê¡£¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò»¡¤·¤¿¤Î¤«¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¤Ï¤ª¤â¤à¤í¤ËÂ¤òÁÈ¤ó¤ÇºÂ¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡ØAORUS ELITE 16¡Ù¤Î²èÌÌ¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Ë¸þ¤±¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤«¤é¼ê¤òÎ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ÎÂÎÀª¤Ç¤ÏPC¤òÁàºî¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¡¢¤È»×¤¤¤¤ä ¡Ö¥Õ¥¡¥óÂ®ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¡Ä¡×¡Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÌÀ¤ë¤¯¡Ä¡×¤È¥Ë¥ó¥¸¥ã¤¬¼öÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤´¤È¤Ë¡¢PC¤ÎÀßÄê¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤·¤ä¡¢²»À¼¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡©
¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡ØGiMATE¡Ù¤Ï¡¢²»À¼¥³¥Þ¥ó¥É¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È·Á¼°¤Ç¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¡×
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥²¡¼¥àÃæ¤Ç¼ê¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤â¡¢ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢ÀßÄê¤ä¥·¥Ê¥ê¥ª¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤µ¡Ç½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¹âÀÇ½¡£RTX 50»þÂå¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¡¼¥ÈPC¤Î´ðËÜ¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢ÀßÄê¤ò´ÊÃ±¤«¤Ä¼«Í³¤Ë¹Ô¤Ê¤¨¤ë¤³¤È¤È¡¢ÅÐ¾ì»þ¤ÎÆ°ºî²»¤¬ÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÏÃÂê¤ÏPC¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÌÌ¤Ø¡£
¡Ö¡ØAORUS ELITE 16¡Ù¤Ï¡¢AORUS¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏºÇ¾å°Ì¤«¤é2ÈÖÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥°¥ì¡¼¥É¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Á°À¤Âå¡ÊRTX 40»þÂå¡Ë¤«¤é¿ø¤¨ÃÖ¤¤Î²Á³Ê¤È¡¢ºÇ¿·¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤°ìÂæ¤À¡×¤È¤Ï¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¤ÎÊÛ¡£
¥²¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¤¤¤ï¤¯¡¢¡ØAORUS ELITE 16¡Ù¤¬ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤Ï¡¢CPU¤¬¡ÖIntel® Core™ Ultra 9 275HX ¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¡×¡¢GPU¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡ÖNVIDIA® GeForce RTX 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7¡×¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¥á¥â¥ê32GB¡ÊºÇÂç64GB¡Ë¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸1TB¡ÊºÇÂç4TB¡Ë¡¢99Wh¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÇºÇÂç8»þ´ÖÆ°ºî¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢RTX 50»þÂå¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¡¼¥ÈPC¤È¤·¤Æ¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÊÉôÎà¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£PC¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤éÄ¹¤¯Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯µ¡¤Î¥Õ¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò²òÊü¡ª¥²¡¼¥à¤ä²èÁü½èÍý¤â²÷Å¬
ºÇ¿·À¤ÂåGPUÅëºÜ¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¡¼¥ÈPC¤Î¼ÂÎÏ¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ù¤¯¡ÖAORUS ELITE 16¡×¤Ç¥²¡¼¥à¤È¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥½¥Õ¥È¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Æ°¤«¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£GiMATEÀßÄê¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁ´ÎÏ¤Î¡Ö¥²¡¼¥à¥â¡¼¥É¡×¤È¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥â¡¼¥É¡×¤Ç¡£
¥²¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¤¬¡Ö¥²¡¼¥à¤Ê¤é¡ØXBOX GAME PASS ULTIMATE¡Ù¤¬¥Ð¥ó¥É¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¾¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤«¤éÂçºî¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¥×¥ì¥¤¡£
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÀÇ½¤Ï¤µ¤¹¤¬ºÇ¿·GPU¤ÎRTX 5070¡£CPUÀÇ½¤â¹â¤¤¤³¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤Ï¤Þ¤µ¤Ë²÷Å¬¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¡¼¥ÈPCËÜÍè¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¤ÀÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢PC¤Ë¹â¤¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÍ×µá¤¹¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥½¥Õ¥È¤ÎÆ°ºî¤â»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¥²¡¼¥à°Ê³°¤ÎÍÑÅÓ¤Ç¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¡¼¥ÈPC¤ò»È¤¦¥±¡¼¥¹¤ÎÂ¿¤¯¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö·Ï¤ÎÍÑÅÓ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
Adobe Photoshop¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¡ÊFirefly¡Ë¤ËÉÁ¤«¤»¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ËÊ£¿ô¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¸ú²Ì¤Ç¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤â¥Ó¥¯¤È¤â¤·¤Ê¤¤°ÂÄê´¶¡£Adobe Premier Pro¤Ç¤ÎÆ°²èÊÔ½¸ºî¶È¤Ç¤â¡¢Â¿¿ô¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤â·Ú²÷¤ËÆ°ºî¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¡¼¥ÈPC¤È¤¤¤¦³ç¤ê¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì1Âæ¤¢¤ì¤ÐPC¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï°ìÄÌ¤ê¤Ç¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢·è¤·¤Æ²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖAORUS ELITE 16¡×¤ò¥Õ¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÆ°ºî¤µ¤»¤ë¤È¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÊüÇ®¡¦ÎäµÑ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î²»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ã¤¬¤¹¤«¤µ¤º²òÀâ¡£
¡Ö¥¡¼¥Ü¡¼¥É¾åÉô¤ÈËÜÂÎÄìÉô¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âç·¿µÛµ¤¸ý¤¬³°µ¤¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢4¤Ä¤ÎÇÓÇ®¸ý¤«¤éÊü½Ð¤¹¤ë¡Ø3D VortX¡Ù¹½Â¤¤È¡¢ËÜÂÎÆâÉô¤Ë¤¢¤ë5ËÜ¤Î¥Ò¡¼¥È¥Ñ¥¤¥×¤Ê¤É¤«¤é¤Ê¤ë¡ØWINDFORCE InfinityÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¤¬¸úÎ¨¤è¤¯ÎäµÑ¤¹¤ë¤Î¤À¡×
¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¥Ë¥ó¥¸¥ã¤µ¤ó¤ÏÊªÃÎ¤ê¤À¤Ê¤¡¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¶¯¤µ¤ÈÀÅ¤«¤µ¤È¥¯¡¼¥ë¤µ¤òÈë¤á¤¿¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¡¼¥ÈPC
ºÇ¿·À¤Âå¤ÎCPU¤ÈGPU¡¢¼«Í³¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀÅ¤«¤µ¡¢ËÜÂÎÆâÉô¹½Â¤¤Þ¤Ç¹Í¤¨È´¤«¤ì¤¿ÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥¯¡¼¥ë¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤«¤Ä¥²¡¼¥à°Ê³°¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¡¼¥ÈPC¡ÖAORUS ELITE 16¡×¡£
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¡£¤ª¤«¤²¤Ç¤¤¤ÞÁª¤Ö¤Ù¤PC¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ã¤µ¤ó¡¢¤â¤¦µ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ä¡©
¡Ö¤É¤¦¤ä¤éÍý²ò¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤À¤Ê¡£¥Ñ¥ï¡¼¤ÈÀÅ¤«¤µ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤¢¤é¤æ¤ëÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡ØAORUS ELITE 16¡Ù¤¬»ý¤Ä¿¿¤Î¶¯¤ß¤Ê¤ó¤À¡£¤Þ¤µ¤Ë¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Î¡¼¥ÈPC³¦¤ÎÇ¦¤Ó¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡Ä¥¥ß¤â»È¤¤¤³¤Ê¤»¡ª¡×
¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é.com¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×[sofmap]¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
Photo: ÉÚÅÄÌ£²æ
Source: GIGABYTE