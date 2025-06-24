ÂàÇ¤¤·¤¿Á°¼ÒÄ¹¤é¤Ë6²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÊó½·¡Äµð³Û¤ÎÀÖ»ú¡¦Æü»º¼«Æ°¼Ö¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ç³ô¼ç¤«¤é¸·¤·¤¤°Õ¸«¤«¡¡¾ÇÅÀ¤Ï·Ð±ÄÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý
µð³Û¤ÎÀÖ»ú¤Ë´Ù¤Ã¤¿Æü»º¼«Æ°¼Ö¤¬³ô¼çÁí²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂàÇ¤¤·¤¿Á°¼ÒÄ¹¤é¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿6²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÊó½·¤Ê¤É¤Ë³ô¼ç¤«¤é¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬¤¢¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³ô¼ç
¡Ö°ìÈÖ¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ê¥¹¥È¥é¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡ÊÌò°÷¡Ë¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤ß¤ë¡£µëÍ¿¤¬¹â¤¤¡×
¡ÖÆü»º¤Î»ý¤Æ¤ëÎÏ¤ò¤È¤Ë¤«¤¯½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
³ô¼çÁí²ñ¤Ç¤Ï¡¢5Ç¯¤¢¤Þ¤ê¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÆâÅÄÀ¿»á¤¬ÂàÇ¤¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥µ»á¤¬¼ÒÄ¹¤È¤Ê¤ëµÄ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢³ô¼ç¤«¤éÈãÈ½¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢·Ð±ÄÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
Æü»º¤ÏºòÇ¯ÅÙ¤Î·è»»¤Ç6700²¯±ß¤¢¤Þ¤ê¤ÎºÇ½ªÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤·¡¢2Ëü¿Í¤Î¿Í°÷ºï¸º¤ä¹©¾ì¤ÎÊÄº¿¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÆâÅÄÁ°¼ÒÄ¹¤éÂàÇ¤¤¹¤ëÌò°÷4¿Í¤Ë¤ÏÁí³Û6²¯4600Ëü±ß¤ÎÊó½·¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð±Ä¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¿¼Ò³°¼èÄùÌòÁ´°÷¤ÎÂ³Åê¤¬»ð¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³ô¼ç¤«¤é¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£