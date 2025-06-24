¥°¥½¥¯¥à¥º¡¢±Ç²è¡Ø¤Ï¤é¤à¤Ò¤È¤Ó¤È¡Ù¼çÂê²Î¡õÁÞÆþ²Î¤Î2¶ÊÆ±»þÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢Ã¯¤«¤ÎÊú¤¨¤ëÄË¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥°¥½¥¯¥à¥ºËÙÉôÍ´²ð¡Ë
Åìµþ¡¦µÈ¾Í»û¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥°¥½¥¯¥à¥º¤¬¡¢ºÇ¿·¶Ê¡Öhand¡×¤È¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¡×¤Î2¶Ê¤ò6·î25Æü¤è¤êÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Öhand¡×¤Ï7·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¤Ï¤é¤à¤Ò¤È¤Ó¤È¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢ÁÞÆþ²Î¤È¤·¤Æ¿·¶Ê¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¡×¤Îµ¯ÍÑ¤¬·èÄê¡£±Ç²è¸ø³«¤òÁ°¤Ë¡¢2¶Ê¤¬Æ±»þ¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¤Ï¤é¤à¤Ò¤È¤Ó¤È¡Ù¤Ï¡¢¥°¥½¥¯¥à¥º¤Î³Ú¶Ê¡Ö·¯¤ÎÎÙ¡×¡ÖÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡×¤ÎMV¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÃæÅè½Ù²ð¤¬¡¢½é¤È¤Ê¤ëÄ¹ÊÔ±Ç²èºîÉÊ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ºîÉÊ¡£
¿·¶Ê¡Öhand¡×¤ÏËÙÉôÍ´²ð¡ÊBa¡Ë¤¬¤³¤Î±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¡¢¿Í¤ÎÄË¤ß¤äÈá¤·¤ß¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¼ê¡¢¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤â¤ê¤ò»ý¤Ä¼ê¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¡¦²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤¿¡¢²¹¤«¤¯Í¥¤·¤¤¥Ð¥éー¥É¥½¥ó¥°¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢7·î12Æü¤Ë¤Ï¡Ø¸ø³«µÇ°ÆÃÊÌÉñÂæ°§»¢¾å±Ç¡Ê¥Þ¥¹¥³¥ßÆþ¤ê¡Ë¡Ù¤Ë¥°¥½¥¯¥à¥º¥á¥ó¥Ðー¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¤Ø¤Î³Ú¶Ê½ñ¤²¼¤í¤·¤Ï½é¤Ê¤¬¤é¡¢¼çÂê²Î¡¦ÁÞÆþ²Î¤Î2¶Ê¤òÌ³¤á¤¿½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¦¤ËÉñÂæ°§»¢¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£
¤¹¤Ç¤Ë¡Öhand¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤Ï¤é¤à¤Ò¤È¤Ó¤È¡Ù¤ÎËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ë¼Ü¤Ç¤Î²ò¶Ø¤Ï6·î25Æü¤ÎÇÛ¿®¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.06.25 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Öhand / ¼ê¤Î¤Ò¤é¡×
¡Ø¤Ï¤é¤à¤Ò¤È¤Ó¤È¡Ù¥µ¥¤¥È
https://www.haramu-movie.com/
¥°¥½¥¯¥à¥º OFFICIAL SITE
https://www.gusokumuzu.com/