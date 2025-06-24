¶ÒÃå¼°¤Î¥«¥á¥é¥Ýー¥Á¡¢Wotancraft¡Ö¥¥ã¥ó¥Æ¥£ー¥Êー EDC ¥Ýー¥Á¡×¤ËÂçÍÆÎÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤âÁõÈ÷
³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Óー¤Ï¡¢Wotancraft¡Ê¥ô¥©ー¥¿¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡Ë¤Î¥«¥á¥é¥Ýー¥Á¡Ö¥¥ã¥ó¥Æ¥£ー¥Êー EDC ¥Ýー¥Á 6L¡×¤ò6·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï2Ëü2,000±ß¡£
³«¸ýÉô¤Ë¥É¥íー¥¹¥È¥ê¥ó¥°¡Ê°ú¤¤Ò¤â¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥«¥á¥éÍÑ¥Ýー¥Á¡£
ÍÆÎÌ¤Î°Û¤Ê¤ë2L¤È3.5L¤¬2024Ç¯10·î¤ËÈ¯ÇäºÑ¤ß¡£º£²ó¡¢6L¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢3¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤âÆ±¤¸¡¢¥«ー¥¥Ö¥é¥¦¥ó¤È¥Á¥ã¥³ー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ýÇ¼ÌÜ°Â¤Ï¡¢¾®·¿¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é1～2Âæ¤È¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¡£
ÀµÌÌ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬3¥«½ê¡¢ÇØÌÌ¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥Êー¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤ë¤Û¤«¡¢ÆâÉô¤Ë10.2¥¤¥ó¥Á¥¯¥é¥¹¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀµÌÌ4¥«½ê¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¥¢ー¥Þー¥Ýー¥Á¤Ê¤É¤¬ÁõÃå¤Ç¤¤ë¡£
Ä¹¤µ¤òÁÇÁá¤¯Ä´À°¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ê¥êー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¥ë¤ò¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ËÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«ー¥¥Ö¥é¥¦¥ó
¥Á¥ã¥³ー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯
¥«¥á¥éÍÑ¥Ùー¥¹¡õ¥Ç¥£¥Ð¥¤¥Àー¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë³°·ÁÀ£Ë¡¡§30.5¡ß10.5¡ß20cm ¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥È¥é¥Ã¥×Ä¹¡§74.5～135cm ½ÅÎÌ¡§460g