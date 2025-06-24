6·î30ÆüÊüÁ÷¡ÖCDTV¡×J-HOPE¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦PiKi¤é½Ð±é·èÄê¡Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡õ²Î¾§¶Ê°ìÍ÷¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/24¡Û6·î30ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¡Ê¤è¤ë6»þ30Ê¬¡Á8»þ55Ê¬¢¨¤è¤ë7»þ¤Þ¤Ç¤Ï°ìÉôÃÏ°è¡Ë¤è¤ê¡¢½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È²Î¾§¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡ßºùÄíÍÚ²Ö¡¢¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ªÈäÏªÌÜ
BTS¤ÎJ-HOPE¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½é¤á¤Æ¡ÖSweet Dreams ¡Êfeat. Miguel¡Ë - Johnny GOLD Remix¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥ê¥ê¡¼¥¹Ä¾¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É82¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¡¢iTunes¡Ö¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡×¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÏÃÂê¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¸«¤É¤³¤í¤À¡£
GRe4N BOYZ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¿Íµ¤¤Î¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÅ·»È¤È°Ëâ¡×¡¢¤µ¤é¤ËÌ¾¶Ê¡Ö¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½é²Î¾§¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÏÄ¶¥´¥¥²¥ó¤Ê¥µ¥Þ¡¼¥½¥ó¥°¡Ö¥®¥é¥®¥é¥µ¥Þ¡¼¡×¡¢BE:FIRST¤ÏÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¡ÖÌ´Ãæ¡×¡¢Ý¯ºä46¤ÏÅªÌîÈþÀÄ¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¿ø¤¨¤¿¾¡Éé¶Ê¡ÖMake or Break¡×¡¢»°±ºÂçÃÎ¤Ï¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Nao¡Çymt¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ßÀ©ºî¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£°î¤ì¤ë¡ÖPolytope¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¡£
¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤Ï¡¢°½Ìî¹ä¼ç±é±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¤Ê¤¯¤·¤â¤Î¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¡õ¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥é¥¤¥Ö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢SEVENTEEN¤ÎÄïÊ¬¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤Î6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWS¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤ò¡¢¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¡£
FRUITS ZIPPER¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤Î¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢5·î¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤Ë±þ¤¨¡¢ÏÃÂê¶Ê¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤ò¤ª¤«¤ï¤ê¥é¥¤¥Ö¡£¤Þ¤¿¡¢È¯É½Ä¾¸å¤«¤éÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëFRUITS ZIPPER¡¦¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡ßCUTIE STREET¡¦ºùÄíÍÚ²Ö¤Ë¤è¤ë¿·¥æ¥Ë¥Ã¥ÈPiKi¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖKawaii Kaiwai¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇºÆ»ÏÆ°¤·¤¿RIP SLYME¤Ï¡¢Ä°¤¯¤È»×¤ï¤ºÍÙ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊºÇ¿·¶Ê¡ÖWacha Wacha¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡Ö¤Ê¤¯¤·¤â¤Î¡×
GRe4N BOYZ¡ÖÅ·»È¤È°Ëâ¡×¡Ö¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á¡×
Ý¯ºä46¡ÖMake or Break¡×
J-HOPE¡ÖSweet Dreams (feat. Miguel) - Johnny GOLD Remix¡×
TWS¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ö¥®¥é¥®¥é¥µ¥Þ¡¼¡×
BE:FIRST¡ÖÌ´Ãæ¡×
PiKi¡ÖKawaii Kaiwai¡×
FRUITS ZIPPER¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×
»°±ºÂçÃÎ¡ÖPolytope¡×
RIP SLYME¡ÖWacha Wacha¡×
¡Ê¢¨¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾50²»½ç¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡ßºùÄíÍÚ²Ö¡¢¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ªÈäÏªÌÜ
¢¡J-HOPE¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦PiKi¤é¡ÖCDTV¡×½Ð±é
BTS¤ÎJ-HOPE¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç½é¤á¤Æ¡ÖSweet Dreams ¡Êfeat. Miguel¡Ë - Johnny GOLD Remix¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥ê¥ê¡¼¥¹Ä¾¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É82¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¡¢iTunes¡Ö¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡×¥Á¥ã¡¼¥È1°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ëÏÃÂê¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¤Ï¡¢°½Ìî¹ä¼ç±é±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¤Ê¤¯¤·¤â¤Î¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¡õ¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥é¥¤¥Ö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢SEVENTEEN¤ÎÄïÊ¬¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤Î6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦TWS¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤ò¡¢¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¡£
FRUITS ZIPPER¤Ï¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤Î¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÌ¥¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢5·î¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤Ë±þ¤¨¡¢ÏÃÂê¶Ê¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¤ò¤ª¤«¤ï¤ê¥é¥¤¥Ö¡£¤Þ¤¿¡¢È¯É½Ä¾¸å¤«¤éÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëFRUITS ZIPPER¡¦¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡ßCUTIE STREET¡¦ºùÄíÍÚ²Ö¤Ë¤è¤ë¿·¥æ¥Ë¥Ã¥ÈPiKi¤¬ÅÐ¾ì¡£¡ÖKawaii Kaiwai¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇºÆ»ÏÆ°¤·¤¿RIP SLYME¤Ï¡¢Ä°¤¯¤È»×¤ï¤ºÍÙ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊºÇ¿·¶Ê¡ÖWacha Wacha¡×¤ò¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦³Ú¶Ê°ìÍ÷
¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡Ö¤Ê¤¯¤·¤â¤Î¡×
GRe4N BOYZ¡ÖÅ·»È¤È°Ëâ¡×¡Ö¥¢¥¤¥Î¥«¥¿¥Á¡×
Ý¯ºä46¡ÖMake or Break¡×
J-HOPE¡ÖSweet Dreams (feat. Miguel) - Johnny GOLD Remix¡×
TWS¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ö¥®¥é¥®¥é¥µ¥Þ¡¼¡×
BE:FIRST¡ÖÌ´Ãæ¡×
PiKi¡ÖKawaii Kaiwai¡×
FRUITS ZIPPER¡Ö¤«¤¬¤ß¡×¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×
»°±ºÂçÃÎ¡ÖPolytope¡×
RIP SLYME¡ÖWacha Wacha¡×
¡Ê¢¨¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾50²»½ç¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û