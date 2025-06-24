Çä¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡ÖP-225 ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¡¡2025Ç¯5·î¤ÎÅÅ»Ò¥Ô¥¢¥Î¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡¡2025/6/24
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2025Ç¯5·î¤Î·î¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÅ»Ò¥Ô¥¢¥Î¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡P-225 ¥Ö¥é¥Ã¥¯
P-225B¡Ê¥ä¥Þ¥Ï¡Ë
2°Ì¡¡P-45
P-45¡Ê¥ä¥Þ¥Ï¡Ë
3°Ì¡¡P-125a ¥Ö¥é¥Ã¥¯
P-125aB¡Ê¥ä¥Þ¥Ï¡Ë
4°Ì¡¡ARIUS ¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥Ã¥·¥åÄ´
YDP-165WA¡Ê¥ä¥Þ¥Ï¡Ë
5°Ì¡¡Privia ¥Ö¥é¥Ã¥¯
PX-S1100BK¡Ê¥«¥·¥ª¡Ë
6°Ì¡¡ARIUS ¥Ë¥å¡¼¥À¡¼¥¯¥í¡¼¥º¥¦¥Ã¥ÉÄ´»Å¾å¤²
YDP-165R¡Ê¥ä¥Þ¥Ï¡Ë
7°Ì¡¡ARIUS ¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥Ã¥·¥åÄ´»Å¾å¤²
YDP-S35WA¡Ê¥ä¥Þ¥Ï¡Ë
8°Ì¡¡KDP75 ¥¨¥ó¥Ü¥¹¥Û¥ï¥¤¥È»Å¾å¤²
KDP75W¡Ê²Ï¹ç³Ú´ï¡Ë
9°Ì¡¡Alesis RECITAL PLAY
RECITAL PLAY¡ÊinMusic Japan¡Ë
10°Ì¡¡P-225 ¥Û¥ï¥¤¥È
P-225WH¡Ê¥ä¥Þ¥Ï¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡¡P-225 ¥Ö¥é¥Ã¥¯
P-225B¡Ê¥ä¥Þ¥Ï¡Ë
2°Ì¡¡P-45
P-45¡Ê¥ä¥Þ¥Ï¡Ë
3°Ì¡¡P-125a ¥Ö¥é¥Ã¥¯
P-125aB¡Ê¥ä¥Þ¥Ï¡Ë
4°Ì¡¡ARIUS ¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥Ã¥·¥åÄ´
YDP-165WA¡Ê¥ä¥Þ¥Ï¡Ë
5°Ì¡¡Privia ¥Ö¥é¥Ã¥¯
PX-S1100BK¡Ê¥«¥·¥ª¡Ë
6°Ì¡¡ARIUS ¥Ë¥å¡¼¥À¡¼¥¯¥í¡¼¥º¥¦¥Ã¥ÉÄ´»Å¾å¤²
7°Ì¡¡ARIUS ¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥Ã¥·¥åÄ´»Å¾å¤²
YDP-S35WA¡Ê¥ä¥Þ¥Ï¡Ë
8°Ì¡¡KDP75 ¥¨¥ó¥Ü¥¹¥Û¥ï¥¤¥È»Å¾å¤²
KDP75W¡Ê²Ï¹ç³Ú´ï¡Ë
9°Ì¡¡Alesis RECITAL PLAY
RECITAL PLAY¡ÊinMusic Japan¡Ë
10°Ì¡¡P-225 ¥Û¥ï¥¤¥È
P-225WH¡Ê¥ä¥Þ¥Ï¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£