ザクザク氷とシュワシュワ炭酸を合わせた「ザ・クラッシュソーダ」が期間限定でサーティワンに登場!

毎年大人気の「メロン&ブルー」のほか、新作フレーバーとして「白桃&グレープ」が仲間入りします☆

サーティワン「ザ・クラッシュソーダ」2025「メロン&ブルー/白桃&グレープ」

価格:各620円(税込)

※一部店舗では価格が異なります

※好きなスモールサイズのアイスクリームを選べます

販売期間:2025年6月26日(木)〜9月3日(水)※なくなり次第終了

販売店舗:全国のサーティワン店舗

サーティワンに、「ザ・クラッシュソーダ」が期間限定で登場!

ザクザク氷とシュワシュワ炭酸の組み合わせがたまらないザ・クラッシュソーダが2025年も楽しめます☆

毎年大人気の「メロン&ブルー」のほか、今回は新作の「白桃&グレープ」が仲間入り。

色鮮やかな2層のドリンクにお好きなアイスクリームを組み合わせて、この夏だけの特別なアイスクリームドリンクが味わえます☆

白桃&グレープ

もぎたての白桃をイメージした香り豊かなシロップに、ジューシーなグレープを絶妙なバランスで合わせた「白桃&グレープ」

フルーツ本来の瑞々しいおいしさを追求した人気の組み合わせです。

キュートな色合いが夏を盛り上げます。

おすすめフレーバーは「ピーチメルバ」です☆

メロン&ブルー

毎年人気の定番フレーバー「メロン&ブルー」が2025年も登場。

メロンとブルーの清涼感あふれる色合いが夏にぴったりです☆

ほどよい甘さと爽快感が絶妙で、お子様から大人までみんなが楽しめるおいしさとなっています。

おすすめフレーバーは「ポッピングシャワー」です!

暑い夏にぴったりの、キンキンに冷たいザクザク氷とシュワシュワ炭酸のアイスクリームドリンク!

「ザ・クラッシュソーダ(白桃&グレープ/メロン&ブルー)」は、2025年6月26日(木)から9月3日(水)までの期間限定で、サーティワンに登場します。

2025年は「ソルティ キャラメル ブレイク」が仲間入り!サーティワン「キットカット」コラボキャンペーン 2025年は「ソルティ キャラメル ブレイク」が仲間入り!サーティワン「キットカット」コラボキャンペーン 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「白桃&グレープ」が仲間入り!サーティワン「ザ・クラッシュソーダ」2025 appeared first on Dtimes.