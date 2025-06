【SteamWorld Dig】 配布期間:6月27日2時まで

Image & Form Gamesは、SteamにてPC用アクション「SteamWorld Dig(スチームワールドディグ)」の無料配布を6月27日2時までの期間限定で実施している。

本作は2013年に発売されたメトロイドヴァニアで、採掘ロボットのラスティが鉱山を掘って地下の世界を探索していく。ただ掘り進めるだけでなく、特殊能力が得られるなどメトロイドヴァニアらしい要素が盛り込まれている。

複数のプラットフォーム向けに発売されているタイトルで、Steam版は1080pへの対応やキーボードならびにゲームパットでの操作が可能。一方で日本語には非対応となる。通常1,010円のところ期間中は無料となり、一度ライブラリに追加しておくことで配布終了後もプレイできる。

□Steamの「SteamWorld Dig」のページ

(C) 2013 Image & Form International AB. SteamWorld is a trademark of Image & Form.