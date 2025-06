MS¡õAD¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¥¹¥¯Áí¸¦¡¿¶¦Æ±¥Ô¡¼¥¢¡¼¥ë¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡×¿ä¿Ê¤ÇÄó·È¡ª

MS&ADインターリスク総研は、総合PR会社 共同ピーアールと業務提携を締結しました。

MS&ADインターリスク総研は、総合PR会社 共同ピーアールと業務提携を締結。

この提携で、顧客企業のコミュニケーション活動として「サステナビリティリレーションズ」(※)を推進し、サステナビリティ領域の取り組みを通じた企業ブランド・企業価値の向上とステークホルダーの意識・行動変容の促進を実現します。

(※)MS&ADインターリスク総研の登録商標です。

同社は、「サステナビリティリレーションズ」を「サステナビリティ領域の取り組みを通じた企業ブランド・企業価値の向上と、社内外のステークホルダーの意識・行動変容を促進する関係性の構築活動」と定義。

企業のサステナビリティ経営に関する主要課題(気候変動、自然資本、人権、人的資本)について、体制構築・分析から実行及び情報開示までの一連のプロセスの支援に加え、多様なステークホルダーの共感と意識・行動変容を促すコンテンツとメディアリレーションを支援。

この提携により、サステナビリティ経営の支援実績が豊富なMS&ADインターリスク総研と、メディアリレーションを強みとする共同ピーアールが両社の強みを活かし、以下のサービスを基点に、企業のサステナビリティリレーションズを支援。

●サステナビリティ経営支援(体制構築・評価分析・目標/計画の策定・実行・情報開示)

●実行段階でのコミュニケーション支援(共感を促すコンテンツ開発とメディアリレーション)

<両社の活動スキーム>

