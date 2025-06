¥á¥â¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤È»ëÇ§À­¤ËÆÃ²½¡ªÌ¾Æþ¤ì¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥¹¥È¥¢¡ÖÂî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¡BIG¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦BIGÊ¸»ú¡×

赤木印刷は、同社のB2B通販サイト「名入れカレンダーストア」にて、新商品「卓上カレンダー BIGスペース・BIG文字」の販売を開始しました。

名入れカレンダーストア「卓上カレンダー BIGスペース・BIG文字」

「視認性」と「メモのしやすさ」は本来トレードオフの関係ですが、両面で用途を割り切り、表面は広いメモ欄を備えたカレンダー、裏面は視認性の高い大きな文字のカレンダーとしています。

また、メモのしやすさの観点から、カレンダーは6週目が発生する月のみ6週表記に対応。

サイズは広く流通しているB6サイズより一回り大きいA5サイズを採用し、製品の特長をさらに強化しました。

