MSYは、「好きを語れる人を増やす」をミッションに掲げるブランド「GRAPHT」において、オフィシャルライセンスプロダクトを展開する「ASOBI GRAPHT」シリーズのPlayStation 30 周年を記念した「Heritage」T シャツに、GRAPHT STORE限定カラーを追加する。また「ASTRO BOT」にインスパイアされたアイテムや、PlayStation 5のコントローラーをモチーフとしたマグカップや貯金箱も登場予定だ。

参考:【画像】GRAPHTより発売する『ASTRO BOT』&PlayStation30周年グッズの一覧

これらの新作アイテムは、JR上野駅で開催する上野駅で開催する『PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT』および GRAPHT OFFICIAL STOREにて、 7月1日に発売される。

「Heritage」シリーズは、初代PlayStation発売30周年を記念したオフィシャルライセンスコレクション。『ASOBI GRAPHT』の T シャツコレクションでは、初代PlayStationでおなじみの 4 色カラーの「PlayStation ファミリーマーク」やロゴを、手捺染(てなっせん)や刺繍といった職人の仕事によって表現している。

PlayStation 5のゲーム体験に欠かせないコントローラーをモチーフにしたマグカップや貯金箱をはじめ、PlayStationの歴史を振り返りながら、“ならでは”の機能や遊び心を取り入れた『ASTRO BOT』の世界観を日常に取り入れられるアイテムもラインナップされている。

■新作アイテムラインナップ●Heritage T シャツシリーズ / PlayStation ※いずれも GRAPHT STORE 限定カラー・CRT SCAN LINES プリントビックシルエット T シャツ(ホワイト / グレー) 各 4,950 円(税込)・Light Grunge プリント T シャツ(チャコール / ヘイジーネイビー) 各 4,950 円(税込)・ワンポイント刺繍 T シャツ(ホワイト / グレー) 各 4,950 円(税込)・5th Gen Controller Mug / PlayStationTM 2,420 円(税込)・Controller Shaped Money Box / PlayStationTM 2,530 円(税込)

●PlayStation 5 を象徴するコントローラーと「ASTRO BOT」新作アイテム・ASTRO BOT ぬいぐるみキーチェーン(Stand) 2,750 円(税込)・ASTRO BOT ぬいぐるみキーチェーン(Balloon) 2,750 円(税込)・ASTRO BOT ラップトップスリーブ(PS1 Section Mural) 4,950 円(税込)・ASTRO BOT デスクマット(PS1 Section Mural) 5,500 円(税込)・ASTRO BOT T シャツ(ネオン黒)S / M / L / XL / XXL / XXXL 各 5,500 円(税込)・ASTRO BOT T シャツ(トロフィー白)S / M / L / XL / XXL 各 5,500 円(税込)・ASTRO BOT 缶バッジセット(6pcs / set) 2,970 円(税込)・ASTRO BOT キャンバスバッグ 3,850 円(税込)

(文=リアルサウンド編集部)