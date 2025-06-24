¥È¥é¥Ù¥í¥«¡¢Ponta¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¸ò´¹¤ËÂÐ±þ
Traveloka¡Ê¥È¥é¥Ù¥í¥«¡Ë¤Ï¡¢Î¹¹ÔÍ½Ìó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥È¥é¥Ù¥í¥«¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òPonta¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¡¢º£²Æ¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£
¥È¥é¥Ù¥í¥«¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤Ë±þ¤¸¤Æ³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥È¥é¥Ù¥í¥«¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢1¥È¥é¥Ù¥í¥«¥Ý¥¤¥ó¥È¡á1Ponta¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢200¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¡¢100¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃ±°Ì¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¥È¥é¥Ù¥í¥«¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤ÎÎ¹¹ÔÍ½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¹Ò¶õ·ô¡¢¶õ¹ÁÁ÷·Þ¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¡¢¸½ÃÏ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ê¤É¤ò¼è°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢¥¿¥¤¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£½Õ¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤ËËÜ³Ê»²Æþ¤·¤¿¡£