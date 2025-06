グッチからアーティスト ヒグチユウコ氏とのコラボレーションによる新たなスペシャルコレクションが日本限定で登場、6月26日よりグッチ公式オンラインショップにて先行発売されます。Courtesy of Gucciグッチとヒグチユウコ氏は、2018年のコラボレーション以来、アートプロジェクトや限定アイテムを通じて、日本のみならず世界中の人々を魅了してきました。擬人化された動物や不思議な生き物たちが登場するヒグチユウコ氏の幻想的でポエティックな作品は、グッチのクリエイティビティあふれるスピリットと融合し、詩的で唯一無二の美学を生み出しています。

Courtesy of Gucci今回の新たなスペシャルコレクションでは、ヒグチユウコ氏による猫のキャラクター ボー&ボリスが多彩なアイテムに登場します。福を招く存在として親しまれる猫をモチーフとしたハンドバッグ、スモールレザーグッズ、キーチャーム、ハット、シルク製品、ステーショナリーといったラインアップは、7月から8月にかけて訪れる夏のラッキーデーに合わせて新調するアイテムとしてもふさわしく、コレクターズピースとしてはもちろん、ギフトにも最適です。Courtesy of Gucciハンドバッグでは、グッチのシグネチャーバッグであるグッチ ダイアナから、グッチ ロッソ アンコーラのミディアムサイズとピンクのスモールサイズが登場。どちらのバッグにもグッチのルックをまとったボー&ボリスのデザインがあしらわれています。ウォレットは、ミニバッグとしても使用できるチェーンストラップ付きウォレットとジップアラウンドウォレットの2モデルと、おそろいのデザインのカードケースがあり、それぞれにボーまたはボリスのチャームあるいはデザインが付いています。Courtesy of Gucciその他にも、今年3月に発売され、人気を博した猫のキーチャームの新デザイン(2種)、GGパターンとボー&ボリスを組み合わせたベースボールキャップ(2種)、ヘアバンド、シルクリボン、シルクスカーフ(90 x 90僉法▲痢璽函▲撻鵐轡襯院璽垢眦仂譴靴泙后Courtesy of Gucci本コレクションは、6月26日よりグッチ公式オンラインショップにて先行発売、7月3日より全国のグッチショップで発売します。どちらで購入の場合も、ボー&ボリスをあしらったスペシャルデザインのショッパーに入ります。Courtesy of Gucciまた、コレクションの発売を記念して、7月3日より、グッチ並木、グッチ新宿、グッチ青山、グッチ六本木、阪急うめだ本店グッチレザーグッズショップでは、巨大なボー&ボリスのアートピースがお目見え。展示期間終了後、アートピースは数量限定で販売される予定です。さらに、グッチ並木、グッチ銀座、グッチ青山、グッチ新宿、グッチ六本木、仙台藤崎 グッチショップ、横浜そごうグッチショップ、グッチ名古屋、グッチ大阪、心斎橋大丸 グッチショップ、京都高島屋 グッチショップ、神戸大丸 グッチショップおよび公式オンラインショップにて、無料刻印サービスに猫のデザインが期間限定で登場します。Courtesy of Gucci#GucciLuckyDayGUCCI1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。ブランド創設100周年を経て、グッチはCEOステファノ・カンティーノの下、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、ラグジュアリーの再定義への歩みを続けています。グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウエアの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。お問い合わせ:グッチ/グッチ クライアントサービス0120-99-2177